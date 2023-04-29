https://sputniknews.com.tr/20230429/mansur-yavas-bizi-teror-orgutleriyle-suclayanlar-olunca-kulagima-megri-megri-geliyor-1070356404.html

Mansur Yavaş: Bizi terör örgütleriyle suçlayanlar olunca kulağıma 'megri megri' geliyor

Mansur Yavaş: Bizi terör örgütleriyle suçlayanlar olunca kulağıma 'megri megri' geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, “Onların iktidarı ne kadar Müslümansa en az onlar kadar Müslümanız” dedi. 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T16:07+0300

2023-04-29T16:07+0300

2023-04-29T16:07+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

mansur yavaş

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Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu. Burada vatandaşlara seslenen Yavaş, “Kayseri kararını vermiş. Yeni bir dönemi başlatacak. 14 Mayıs’ta seçime gidiyoruz. 65 milyon seçmen kararını verecek ve bir sonuç çıkacak, hayat devam edecek. İnsanlar 21 yıldır devam eden iktidarına mı yoksa yeni bir döneme karar verecek. Sanki iktidar giderse darbe olur gibi saçma sapan söylentiler başladı. Artık madem baharlar açacak, dillerimiz güzelleşecek ve nefret siyasetini ortadan kaldıracağız. İHA’ları SİHA’ları ortadan kaldıracaklar, operasyonları bitirecekler diyorlar. Şampanyayla mı şükür namazıyla diyerek toplumu ayrıştırıyor. Ankara’da kazandığımızda şükür namazı kıldık ve işimize başladık. 2019’da gördük, baktılar ki anketlerde sonuçlar kötü gidiyor, türlü iftiralar attılar. İddia ettikleri hiçbir şey olmadı. Şimdi de aynısını yapıyorlar. Dediler ki İstanbul düşerse Mekke düşer, büyük İsrail kurulur. Ne Mekke düştü, ne Kudüs düştü. Onların iktidarı Müslümansa en az onlar kadar Müslümanız. Şimdi de aynı tezgahlar uygulanıyor. 28 Mart’ta görüşmeye gitmişler. Söyleyecek sözü kalmayanların iftiradan başka çaresi yok. Artık ekonomi konuşulmasın istiyorlar. Farklı şeyler söylüyorlar. Biz daha iyi yöneteceğiz. Kışın aklınız yok muydu ki doğalgazı şimdi bedava veriyorsunuz. Seçime giderken vatandaş aklına geldi. Hiçbir zaman silahlı kuvvetlerimizde, camilerimizde siyasete ilan ediyorlar. Seçim bitecek halk gündemle karşı karşıya kalacak. Yumurtanın fiyatı nedir, soğanın fiyatı nedir. Bunlar ne yiyecek, bunların konuşulması lazım” diye konuştu.'Bizleri terör örgütleriyle suçlayanlara 'hadi oradan' deyin'Mansur Yavaş, “Bir şahıs televizyonda Meral Akşener’e laflar söyledi. Allah kahretsin sizi. Bizleri terör örgütleriyle suçlayanlara 'hadi oradan' deyin. Böyle diyenler olunca benim kulağıma “megri megri” geliyor. Artık ekonomiyi konuşacağız. 15’inden sonra çocuğuna yeterli gıda yedirebilecek misin? deyin. Bunların sözlerine artık itibar etmiyoruz. Başkalarına şampanya diyenler, pudra şekerleri ile ciplerde geziyorlar. Bu memlekette artık fakirlik yok diyorlar. Ağızlarına kürekle vurun. Onun için genel başkanlarımız bir araya geldi. Mutabakat metninde neler yapılacağı söylendi. Farklı siyasi partilerin yan yana gelmesi çok güzel bir olay. İstiyorlar ki siz niye yan yana geldiniz. Kavga mı etseydik. Bundan sonra kavga etmeyeceğiz. Ankara’da nasıl herkese eşit muamele yapıyorsak, bundan sonra herkese eşit muamele edilecek. Artık Türkiye’ye huzur gelecek. Genel başkanlar uzlaştılar” şeklinde konuştu.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mansur yavaş