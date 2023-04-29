https://sputniknews.com.tr/20230429/macronun-katilacaga-macin-taraftarina-duduk-dagitilacagi-gosteri-yasaklandi-1070346182.html

Macron'un katılacağa maçın taraftarına düdük dağıtılacağı gösteri yasaklandı

Macron'un katılacağa maçın taraftarına düdük dağıtılacağı gösteri yasaklandı

Paris Emniyet Müdürlüğü bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılacağı Fransa Kupası final karşılaşması öncesi taraftarlara düdük ve kırmızı kart... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T05:37+0300

2023-04-29T05:37+0300

2023-04-29T05:38+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

protesto

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Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France'da bugün düzenlenecek Fransa Kupası final maçında, Nantes ve Toulouse karşı karşıya gelecek.Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün Stade de France yakınlarında gösteri düzenleyecek olan sendikaların, stada yakın metro ve tren istasyonlarında emeklilik reformu karşıtı broşür dağıtmayı planladığı belirtildi.Sendikaların maça katılacak taraftara düdük ve kırmızı kart dağıtacağı yönündeki bilgilerin sosyal medya ve basında yer aldığına değinilen açıklamada, kamu düzenini bozma ihtimali nedeniyle gösterinin yasakladığı bildirildi.Açıklamada, Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) iç tüzüğüne göre spor yapılan alanlarda düdük kullanımının yasak olduğu aktarıldı.Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü maça katılması bekleniyor.Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230428/macrona-orta-parmak-isareti-yapan-uc-protestocu-icin-hapis-cezasi-istenildi-1070310189.html

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