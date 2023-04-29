https://sputniknews.com.tr/20230429/kuresel-cok-kutupluluk-konferansi-basladi-1070348606.html

Küresel Çok Kutupluluk Konferansı başladı

Küresel Çok Kutupluluk Konferansı başladı

29 Nisan'da Moskova saatiye (TSİ ile aynı) 07:00'de Brezilya, Hindistan ve Çin'den bir grup siyaset bilimci ve kamu figürünün girişimi ve Uluslararası Rusofil... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T07:00+0300

2023-04-29T07:00+0300

2023-04-29T11:33+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

çok kutuplu dünya

brezilya

hindistan

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kısa bir selamlama konuşması ile organizatörlere ve katılımcılara hitap etti.Etkinlik, çok kutupluluğu, daha adil ve demokratik devletlerarası ilişkiler kurmayı ve dünya meselelerinde BM Tüzüğünün temel ilkelerini esas almayı destekleyen dünyanın dört bir yanından politikacıları, kamu görevlilerini, gazetecileri, akademik ve kültürel çevrelerin temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.Etkinliğin dış müdahale, baskı ve şantaj olmadan, kollektif Batı’nın çatışmacı ve hegemonik çizgisine karşı tüm devletlerin egemen eşitliğinin ve halkların kendi geleceklerini belirleme haklarının korunmasına önemli bir entelektüel katkı sağlaması planlanlanıyor.

rusya

brezilya

hindistan

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rusya, sergey lavrov, çok kutuplu dünya, brezilya, hindistan