https://sputniknews.com.tr/20230429/kuresel-cok-kutupluluk-konferansi-basladi-1070348606.html
Küresel Çok Kutupluluk Konferansı başladı
Küresel Çok Kutupluluk Konferansı başladı
29 Nisan'da Moskova saatiye (TSİ ile aynı) 07:00'de Brezilya, Hindistan ve Çin'den bir grup siyaset bilimci ve kamu figürünün girişimi ve Uluslararası Rusofil... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T07:00+0300
2023-04-29T07:00+0300
2023-04-29T11:33+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
çok kutuplu dünya
brezilya
hindistan
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kısa bir selamlama konuşması ile organizatörlere ve katılımcılara hitap etti.Etkinlik, çok kutupluluğu, daha adil ve demokratik devletlerarası ilişkiler kurmayı ve dünya meselelerinde BM Tüzüğünün temel ilkelerini esas almayı destekleyen dünyanın dört bir yanından politikacıları, kamu görevlilerini, gazetecileri, akademik ve kültürel çevrelerin temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.Etkinliğin dış müdahale, baskı ve şantaj olmadan, kollektif Batı’nın çatışmacı ve hegemonik çizgisine karşı tüm devletlerin egemen eşitliğinin ve halkların kendi geleceklerini belirleme haklarının korunmasına önemli bir entelektüel katkı sağlaması planlanlanıyor.
rusya
brezilya
hindistan
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rusya, sergey lavrov, çok kutuplu dünya, brezilya, hindistan
rusya, sergey lavrov, çok kutuplu dünya, brezilya, hindistan
Küresel Çok Kutupluluk Konferansı başladı
07:00 29.04.2023 (güncellendi: 11:33 29.04.2023) Abone ol
29 Nisan'da Moskova saatiye (TSİ ile aynı) 07:00'de Brezilya, Hindistan ve Çin'den bir grup siyaset bilimci ve kamu figürünün girişimi ve Uluslararası Rusofil Hareketinin (MDR) aktif katılımı ile düzenlenen Küresel Çok Kutupluluk Konferansı çevrimiçi olarak başladı. Konferansa değişik kıtalardan 60’ı aşkın ülkeden 120’den fazla uzman katılıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kısa bir selamlama konuşması ile organizatörlere ve katılımcılara hitap etti.
Etkinlik, çok kutupluluğu, daha adil ve demokratik devletlerarası ilişkiler kurmayı ve dünya meselelerinde BM Tüzüğünün temel ilkelerini esas almayı destekleyen dünyanın dört bir yanından politikacıları, kamu görevlilerini, gazetecileri, akademik ve kültürel çevrelerin temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Etkinliğin dış müdahale, baskı ve şantaj olmadan, kollektif Batı’nın çatışmacı ve hegemonik çizgisine karşı tüm devletlerin egemen eşitliğinin ve halkların kendi geleceklerini belirleme haklarının korunmasına önemli bir entelektüel katkı sağlaması planlanlanıyor.