https://sputniknews.com.tr/20230429/kilicdaroglundan-kiralar-videosu-asil-sorun-turkiyenin-kangren-olmus-barinma-sorunu-1070359715.html
Kılıçdaroğlu'ndan 'kiralar' videosu: 'Asıl sorun Türkiye'nin kangren olmuş barınma sorunu'
Kılıçdaroğlu'ndan 'kiralar' videosu: 'Asıl sorun Türkiye'nin kangren olmuş barınma sorunu'
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medyadan 'kiralar' başlıklı bir video paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu videoda "2002'de nüfusun yüzde 75'i... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T19:42+0300
2023-04-29T19:42+0300
2023-04-29T20:05+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
kira
seçim
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından 'kiralar' notuyla bir videolu paylaşım yaptı.Kılıçdaroğlu paylaşımında "2002'de nüfusun yüzde75'i ev sahibiyken bugün bu oran yüzde55'e düştü. Görüyor musunuz şu korkunçluğu. Yeni jenerasyon asla ev sahibi olamıyor. Konut fiyatlarındaki artış doları ikiye katladı. Maaşlarına sahte enflasyon rakamlarının bile altında zam alan çalışanların hele milyonlarca asgari ücretlinin ev sahibi olması mümkün değil, hayal" şeklinde konuştu."1984-1999 arasında 1 milyon 139 bin 099 konut yapan TOKİ son 20 yılda 506 bin 861 konut yaptı" diyen Kılıçdaroğlu "Açıkça söylemek gerekirse orta sınıfı ve yoksulları unuttular" ifadesini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu "İster ayrımcı ister ırkçı desinler ne derlerse desinler. Halkımızın barınma sorunu çözülmeden tek bir yabancı bile konut alamayacak bu ülkede" dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, kira, seçim
kemal kılıçdaroğlu, kira, seçim
Kılıçdaroğlu'ndan 'kiralar' videosu: 'Asıl sorun Türkiye'nin kangren olmuş barınma sorunu'
19:42 29.04.2023 (güncellendi: 20:05 29.04.2023) Abone ol
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medyadan 'kiralar' başlıklı bir video paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu videoda "2002'de nüfusun yüzde 75'i ev sahibiyken bugün bu oran yüzde 55'e düştü. Yeni jenerasyon asla ev sahibi olamıyor" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından 'kiralar' notuyla bir videolu paylaşım yaptı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında "2002'de nüfusun yüzde75'i ev sahibiyken bugün bu oran yüzde55'e düştü. Görüyor musunuz şu korkunçluğu. Yeni jenerasyon asla ev sahibi olamıyor. Konut fiyatlarındaki artış doları ikiye katladı. Maaşlarına sahte enflasyon rakamlarının bile altında zam alan çalışanların hele milyonlarca asgari ücretlinin ev sahibi olması mümkün değil, hayal" şeklinde konuştu.
"1984-1999 arasında 1 milyon 139 bin 099 konut yapan TOKİ son 20 yılda 506 bin 861 konut yaptı" diyen Kılıçdaroğlu "Açıkça söylemek gerekirse orta sınıfı ve yoksulları unuttular" ifadesini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu "İster ayrımcı ister ırkçı desinler ne derlerse desinler. Halkımızın barınma sorunu çözülmeden tek bir yabancı bile konut alamayacak bu ülkede" dedi.