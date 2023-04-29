https://sputniknews.com.tr/20230429/kilicdaroglundan-demokrasi-bileti-kampanyasina-destek-cagrisi-1070354531.html
Kılıçdaroğlu'ndan 'Demokrasi Bileti' kampanyasına destek çağrısı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Demokrasi Bileti' kampanyasına destek çağrısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikametinin olduğu şehre gidip oy vermek isteyen öğrencilere otobüs bileti sağlamak için başlatılan 'Demokrasi Bileti'... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T14:36+0300
2023-04-29T14:36+0300
2023-04-29T14:37+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Demokrasi Bileti uygulamasına destek çağrısında bulundu.Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’in, “Demokrasi Bileti, imkansızlığa mahkum edilen gençler oy kullanabilsin diye ortaya çıktı. Oyunun rengini değil, oy kullanmanı önemsiyoruz. Çünkü en doğru kararı vereceğini biliyoruz. 1 oy farkla hak ettiğin geleceği yaşayabilirsin #DeğişimSeninElinde” mesajını alıntılayarak yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:"İkametinin bulunduğu şehrine gidip oy vermek isteyen binlerce öğrenci var ama otobüs biletleri ateş pahası. Demokrasi Bileti uygulaması ile öğrencilere destek olabilirsiniz. Her bağış, bir bilet demek. Haydi Türkiye sandıktan değişimi birlikte çıkaralım!
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kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu'ndan 'Demokrasi Bileti' kampanyasına destek çağrısı
14:36 29.04.2023 (güncellendi: 14:37 29.04.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikametinin olduğu şehre gidip oy vermek isteyen öğrencilere otobüs bileti sağlamak için başlatılan 'Demokrasi Bileti' kampanyasını sosyal medyadan paylaştı, destek çağrısı yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Demokrasi Bileti uygulamasına destek çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’in, “Demokrasi Bileti, imkansızlığa mahkum edilen gençler oy kullanabilsin diye ortaya çıktı. Oyunun rengini değil, oy kullanmanı önemsiyoruz. Çünkü en doğru kararı vereceğini biliyoruz. 1 oy farkla hak ettiğin geleceği yaşayabilirsin #DeğişimSeninElinde” mesajını alıntılayarak yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:
"İkametinin bulunduğu şehrine gidip oy vermek isteyen binlerce öğrenci var ama otobüs biletleri ateş pahası. Demokrasi Bileti uygulaması ile öğrencilere destek olabilirsiniz. Her bağış, bir bilet demek. Haydi Türkiye sandıktan değişimi birlikte çıkaralım!