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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230429/kilicdaroglu-kul-hakki-yedirmeyecegim-1070355030.html
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yedirmeyeceğim
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yedirmeyeceğim
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aile Destekleri Sigortası ile sağ elin verdiğini sol el görmeden yardımlar yapılacaktır. O yoksulsa o, onun ayıbı... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T15:17+0300
2023-04-29T15:17+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
kayseri
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Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerine iki hafta kala, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'de açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:"Bütçede para var. Siyasi iktidar emekliye para vermeyeceğim dedi. Ben ısrar ettim. Asgari ücret kadar vereceksin dedim. Allah izin verirse Kurban Bayramı'nda hesabına 15 bin lira yattığını göreceksin. Parayı nereden bulacaksın diyor. 5'li çeteye nasıl para buluyorsan. Ben de bulacağım ve emekliye o parayı vereceğim. Açlık sınırının altında emekliye aylık veriyorsan bunda adalet yok demektir.Kayseri'de 88 bin 29 genç ilk kez oy verecek. Türkiye genelinde de 5 milyon 300 bin genç sandığa gidip oy kullanacak. Bu gençler, 'Türkiye'de otoriter bir rejim vardı, tweet atılamıyordu. İşte biz onu demokratik yollarla gönderdik. Onun yerine demokratik birini getirdik' diyecekler.Eleştiri kadar önemli bir şey yoktur. Eleştiri olduğunda hata mı yapıyoruz acaba diye düşünürsünüz. Demokrasi hoşgörü rejimidir. Uyuşturucu baronlarıyla beraber gezip beraber fink atıyorlar. O baronların hepsinin kökünü kazıyacağım. Yapacağımız çok iş var.Sınırlarımız yol geçen hanına döndü. Tabelada ne yazıyordu? Sınır namustur yazıyordu. Sınırdan geçip geldiler ancak en geç 2 yıl içinde 3 milyon 200 bin Suriyeli kardeşimizi göndereceğiz.Şu an en çok görülen dava ev sahibi kiracı dahası. TOKİ daha önce 1.5 milyon civarında konut yaparken şimdi 500 bin konut yapıyor. Kime yapıyor bunu sırtı kalınlara yapıyor. Bir çocuk elektrik parası nedeniyle karanlıkta kalıyorsa, Bay Kemal de karanlıktadır.Yoksul ailenin elektriği, suyu, doğal gazı kesilebilir mi? Aile Destekleri Sigortası ile sağ elin verdiğini sol el görmeden yardımlar yapılacaktır. O yoksulsa o, onun ayıbı değildir; devleti yönetenlerin ayıbıdır. Benim için her türlü iftira atılır ama şundan emin olmanızı isterim. Kul hakkı yemedim ve kul hakkı yedirmeyeceğim.Bir kişi siyasette zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyorlardır. Malı nereye götürdüklerini biliyorum. Yurt dışına götürdüklerini biliyorum ama tamamını getireceğim.Sinan Ateş, bir genç, temiz, yürekli bir genç ve bir akademisyen Ankara'nın ortasında vuruluyorsa ve katilleri bulunmuyorsa emin olun Gaffar Okkan'ın da faillerini kulaklarından tutup mahkemeye getireceğim. Bizim 6 okumuzdan biri milliyetçiliktir.Milliyetçilik herkesin iş, aş sahibi olmasını sağlamaktır. Emperyalizm karşısında diz çökmemesi demektir. Suriye'de 34 askerimizi şehit ettiler. Kim şehit etti Rusya şehit etti. Bu ülkenin cumhurbaşkanı Putin'in ayağına gitti. Putin ne yaptı? Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanını kronometreyi açıp dakikalarca kapıda bekletti. Onu da tüm dünyaya izletti. Bizim milliyetçiliğimizi kimse sorgulayamaz.20 milyar dolar değerindeki tank palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Tank palet fabrikası ve kapatılan hastaneleri açıp ordumuza vereceğim."
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kemal kılıçdaroğlu, kayseri
kemal kılıçdaroğlu, kayseri

Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yedirmeyeceğim

15:17 29.04.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aile Destekleri Sigortası ile sağ elin verdiğini sol el görmeden yardımlar yapılacaktır. O yoksulsa o, onun ayıbı değildir; devleti yönetenlerin ayıbıdır. Benim için her türlü iftira atılır ama şundan emin olmanızı isterim. Kul hakkı yemedim ve kul hakkı yedirmeyeceğim" dedi.
Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerine iki hafta kala, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'de açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Bütçede para var. Siyasi iktidar emekliye para vermeyeceğim dedi. Ben ısrar ettim. Asgari ücret kadar vereceksin dedim. Allah izin verirse Kurban Bayramı'nda hesabına 15 bin lira yattığını göreceksin. Parayı nereden bulacaksın diyor. 5'li çeteye nasıl para buluyorsan. Ben de bulacağım ve emekliye o parayı vereceğim. Açlık sınırının altında emekliye aylık veriyorsan bunda adalet yok demektir.
Kayseri'de 88 bin 29 genç ilk kez oy verecek. Türkiye genelinde de 5 milyon 300 bin genç sandığa gidip oy kullanacak. Bu gençler, 'Türkiye'de otoriter bir rejim vardı, tweet atılamıyordu. İşte biz onu demokratik yollarla gönderdik. Onun yerine demokratik birini getirdik' diyecekler.
Eleştiri kadar önemli bir şey yoktur. Eleştiri olduğunda hata mı yapıyoruz acaba diye düşünürsünüz. Demokrasi hoşgörü rejimidir. Uyuşturucu baronlarıyla beraber gezip beraber fink atıyorlar. O baronların hepsinin kökünü kazıyacağım. Yapacağımız çok iş var.
Sınırlarımız yol geçen hanına döndü. Tabelada ne yazıyordu? Sınır namustur yazıyordu. Sınırdan geçip geldiler ancak en geç 2 yıl içinde 3 milyon 200 bin Suriyeli kardeşimizi göndereceğiz.
Şu an en çok görülen dava ev sahibi kiracı dahası. TOKİ daha önce 1.5 milyon civarında konut yaparken şimdi 500 bin konut yapıyor. Kime yapıyor bunu sırtı kalınlara yapıyor. Bir çocuk elektrik parası nedeniyle karanlıkta kalıyorsa, Bay Kemal de karanlıktadır.
Yoksul ailenin elektriği, suyu, doğal gazı kesilebilir mi? Aile Destekleri Sigortası ile sağ elin verdiğini sol el görmeden yardımlar yapılacaktır. O yoksulsa o, onun ayıbı değildir; devleti yönetenlerin ayıbıdır. Benim için her türlü iftira atılır ama şundan emin olmanızı isterim. Kul hakkı yemedim ve kul hakkı yedirmeyeceğim.
Bir kişi siyasette zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyorlardır. Malı nereye götürdüklerini biliyorum. Yurt dışına götürdüklerini biliyorum ama tamamını getireceğim.
Sinan Ateş, bir genç, temiz, yürekli bir genç ve bir akademisyen Ankara'nın ortasında vuruluyorsa ve katilleri bulunmuyorsa emin olun Gaffar Okkan'ın da faillerini kulaklarından tutup mahkemeye getireceğim. Bizim 6 okumuzdan biri milliyetçiliktir.
Milliyetçilik herkesin iş, aş sahibi olmasını sağlamaktır. Emperyalizm karşısında diz çökmemesi demektir. Suriye'de 34 askerimizi şehit ettiler. Kim şehit etti Rusya şehit etti. Bu ülkenin cumhurbaşkanı Putin'in ayağına gitti. Putin ne yaptı? Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanını kronometreyi açıp dakikalarca kapıda bekletti. Onu da tüm dünyaya izletti. Bizim milliyetçiliğimizi kimse sorgulayamaz.
20 milyar dolar değerindeki tank palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Tank palet fabrikası ve kapatılan hastaneleri açıp ordumuza vereceğim."
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