https://sputniknews.com.tr/20230429/kilicdaroglu-hdp-ile-pazarlik-yapmadik-1070361411.html

Kılıçdaroğlu: Kim bu ülkede taş üstüne taş koyuyorsa ben onun siyasi görüşüne bakmam

Kılıçdaroğlu: Kim bu ülkede taş üstüne taş koyuyorsa ben onun siyasi görüşüne bakmam

"Bayraktar kardeşlerin Türkiye için ne kadar önemli şeyler yaptığını anlattım" diyen Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu "Kim bu ülkede taş üstüne taş koyuyorsa... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T21:14+0300

2023-04-29T21:14+0300

2023-04-29T22:12+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

millet ittifakı

yeşil sol parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070015874_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4ab7decf8994a7fd3016af11f68c1bc.jpg

Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu '85 milyonun oyuna talip olduğunu' söyledi.Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:"Saha değişim istiyor. 20 yıllık bir süreyi ülkeyi yönetmekte çaba gösteren insanların biraz dinlenmesinde fayda var. Diğer arkadaşlar Türkiye'nin değişik coğrafyalarında çalışıyor. Hep birlikte çalışıyoruz. Mitinglerin gövde gösterisine dönüşmesini doğru bulmam. Bunlar artık gerilerde kaldı. Artık Türkiye'de halkın eğitim düzeyi oldukça iyi, hayatı sorgulayabiliyor. Mutfağına bakıyor. Samimi olarak halkın karşısına çıkılacaksa adaylar gelirler, beraber otururuz, sizler sorarsanız, biz cevaplarız, halk takdir eder. Bu tür toplantıları 'eksikliklerim ortaya çıkar, sinirimi tutamam' anlayışıyla gelinmiyorsa o kişiler devleti yönetemez. Bir siyasetçi en çok eleştiriye ihtiyaç duyar. Biz siyasetçiyiz, birileri görür, eleştirir. Bu bir öğrenci olabilir, gazeteci olabilir, vatandaş olabilir. Bu tür eleştiriler gelecek ki nerede eksiğimiz var görelim, ona göre karar alalım. Her cumhurbaşkanı adayı 85 milyon insanın oyuna taliptir. Bu bazen ittifaklar şeklinde olur. Kim bize oy verirse mutlu oluruz. Görüşümüz, düşüncelerimiz; hatta bizim hükümet programımız belli. Bizim 2400 maddeyi aşkın iktidara geldiğimizde hangi politikada neyi yapacağız, bütün bunların hepsi bizim ortak mutabakat metninde var. Biz bu metni 1 yıllık bir süre içinde ilmek ilmek dokuyarak hazırladık.'Kayseri mitinginde pek çok ülkücü arkadaşım gelip destek verdi, bunu görüyorum'Ben 85 milyonun oyuna talibim. Geçmişte AK Parti'ye MHP'ye oy vermiş vatandaşların oylarına talibim. Türkiye kavgadan yoruldu artık. Buradan çıkmamız lazım. Bugün Isparta, Kayseri mitinginde pek çok ülkücü arkadaşım gelip destek verdi, bunu görüyorum. Ülkede kişi başına gelir düştü, fakirleşme arttı. TÜRK İŞ'in açlık sınırı rakamları açıklandı, asgari ücretin üstünde. Bugün milyonlarca kişi asgari ücretin altında aylık alıyor. Sandığa giden her yurttaştan oy istiyorum. Türkiye'de huzur, bereket istiyorsan, siyasal partiler akılcı politikalarda yarışmak istiyorsa bize oy vereceksiniz diyorum. MİT onun emrinde zaten. Bizim gizli kapaklı görüşmemiz varsa çıksın açıklasın. Devleti yöneten kişi sorumluluk üstlenir. Diyorum ki 'evet bunlarla oturduk ittifak konusunda anlaştık' derim. Böyle bir şey yok. Biz 6 lider bir aradayız. Benim tek başına pazarlık yapma şansım var mı? Yok masanın altında imiş, yanında imiş, üstünde imiş. Açıkça söyleyin. Milletin kafasını karıştırmak istiyorlar, işin gerçeği bu.'Bize 3. sınıf demokrasi olsun diye dayatıyorlar'Söz verdim, bu ülkeye barışı, huzuru getireceğim. Ortak mutabakat metninde ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. 6 lider imza atmış vaziyette. Varolan sorunlar parlamentoda çözülcek. Demokrasi, düşünceye ifade istiyoruz. Düşüncesini açıkladı diye kimsenin hapse atılmasını istemiyoruz. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlar için yapacağız. Tweet attı diye gidip bir çocuğu hapse atmak hangi aklın ürünüdür. Herkes düşüncesini özgürce söylesin. Bize 3. sınıf demokrasi olsun diye dayatıyorlar. Neden 1. sınıf demokrasi olmuyor. Yargıç hukukun üstünlüğüne göre karar veriyorsa başımın üstünde yeri var. Anayasa Mahkemesi'ne bir üye atandı. Bu kişi temiz kişi değil. Yargıtay'da bir tek kararın altına imza atmayan kişi Yargıtay üyesi olarak oraya seçildi. Bütün bunları düzelteceğiz. Nerede hukuksuzluk, adaletsizlik varsa düzeltilmesi lazım. Elalemin kuklası konumundalar şimdi. Türkiye itibarlı bir ülkedir.'AK Parti ile de MHP ile de HDP ile de görüşürüz'Biz bütün partilerle ilişki sürdürürüz. Bugün parlamentoda bugünkü koşullar dahil bütün partilerle görüşen tek parti biziz. AK Parti ile de MHP ile de HDP ile de görüşürüz. HDP'yi düşmanlaştırıyorlar. Sen düşmanlaştırırsan ikili oynuyorsun. HDP'nin başkanvekili parlamentoyu yönetiyor. Siz hukuk içinde hareket etmek zorundasınız. Bir kişinin hapisten çıkması için kanun çıkması lâzım değil mi? Kanun çıkmadan hangi yetkiyle 'Ben seni serbest bırakacağım' derim. Bir haksızlık varsa, siyasi görüşüne bakmaksızın 'Burada hata var giderilmesi lazım' derim. Gezi olaylarında içeride olanlar, ne günahı var bunların? Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete. Halka doğruları söyleyeceksiniz. Bir insanı eleştirebilirsiniz, buna kimse bir şey diyemez. Haklı ise kendime çeki düzen veririm. AİHM kararı var. Anayasa'ya koymuşsunuz, 'herkes uymak zorunda' diye. Siz hukuk devleti misiniz? Evet ise o zaman bırakacaksınız.Emine Şenyaşar'la görüştüm. 'Adalet istiyorum' diyor o kadar. Bu vicdan mıdır, erdem midir? 'Kocam, iki çocuğum öldürüldü' diyor, adalet istiyor. En son yürekli bir savcı çıktı da dava açtı. Bu olaylar bu ülkede namuslu, ahlaklı olan, adaletli olan herkesi rahatsız eder. Cinayet işleniyor, herkes görüyor, delilleri karartmaya kalktılar. Bu kadının kimsesi yok, Allah'ın garibanı.Ben bir kesim bana oy versin diye çalışmam. 85 milyon için çalışırım. Ne pahasına olursa olsun sözüm var. 3 ay içinde Avrupa'ya vize kalkacak. Almanya, Fransa, İngiltere, Danimarka, Hollanda'da işçilerimiz var. O ülkede hangi demokrat standartlar varsa ülkemize getireceğiz. Getirdikten sonra AB'ye 'verdiğin sözü' tut diyeceğiz. Siz Anayasa'da özgürlükler, haklar varsa vereceksiniz vatandaşa. Gençlere söyledim bugün, anneleriniz babalarınız aman sakın ha tweet atma, başınız belaya girer diyor. Odada bile sessiz konuşuyor. Türkiye buna layık mı?Cumhurbaşkanı olduğumda gençlere sözüm var, en rahat beni eleştireceksiniz, eksiğim varsa düzeltirim.'Bu ülkede demokrasi, huzur, ahlaklı bir yönetim olsun diyenlerden oy alacağım'Kimlerden oy alacağımı gayet iyi biliyorum. Muharrem Bey nasıl herkesten oy istiyorsa ben de herkesten oy istiyorum. Kendisine göre ilkeleri, kuralları vardır ki, onlara saygı duymak zorundayım. Ben de Cumhurbaşkanı adayı olarak oy kullanmak için sandığa giden her vatandaşın oyuna talibim. Bu ülkede demokrasi, huzur, ahlaklı bir yönetim olsun diyenlerden oy alacağım. Kul hakkı yiyenler, uyuşturucu baronları, 5'li çeteler bana oy vermez. Bunlar beni yolumdan döndürmez. Siyaset halka adanmışlıktır. Bu ülkeye baharları getireceğim, hiç kimse şüphe etmesin.2022 Ekim'de Atatürk Uzay ve Havacılık Merkezi.Yeni değil. Hazırlayan Doç. Dr. Devrim Akgündüz. Daha sonra İngiltere'ye gittim, yüksek teknolojiyi ülkemize getirmek için. Benim oraya gidişim yüksek teknolojiyi ülkemize nasıl getiririz? Orada bu işte çok iyi olan çok iyi insanlarımız var. Eren ve Fatih Özmen var. ABD'nin iki numaralı şirketini kurdular. Bu insanları Türkiye'ye getirip yatırım yaptırmak. Bunlar ticari şirket. Müşteri varsa mal yapıp satarlar. Bugün MİT dünyanın pekçok ülkesinden alet edevat almıyor mu? Biz şimdi o şirketleri mi suçlayacağız? Eren ve Fatih Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Yurt dışına gidenlerin tamamını yerli ve milli olmaktan çıkarıyor musunuz? Bunu açıkladıktan sonra NASA'da çalışan bir Türk'le konuştum. 'Bunu yapın, gelip ülkeme çalışacağım' diyor. Erdoğan da zaten bunu davet etmişti. O zaman CIA falan yoktu.'Candan Dağdeviren kanser araştırmaları konusunda devletin iftihar etmesi gereken isim'Türkiye'de uzay sanayi konusunda araştırma yapacaklar. Bunu da Atatürk Havalimanı'nda yapacaklar. Uçaklar kalkıp, inecek oraya. Uçuşlara açık olacak. Orada bilimsel araştırmalar, uzay araştırmalar olacak. Son derece nitelikli insanlar gelecek. Ben Türkiye'de şampiyonlar ligi kuracağım diye söz verdim. Dünyanın en saygın, bilimde ve teknolojide öne çıkmış insanları. Bunların yüzde 99.9'u Türk. Candan Dağdeviren kanser araştırmaları konusunda devletin iftihar etmesi gereken isim. Bu isimle gidip konuştum. Bunların dünyadan haberi yok. Biz Almanya'da çalışanlara 'Bunlar Almancı' mı diyeceğiz? Panik içinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Neyi hedeflediklerini de bilmiyorlar. Uzay araştırmaları konusunda Türkiye'de yetkin isimler de var.'Kim bu ülkede taş üstüne taş koyuyorsa ben onun siyasi görüşüne bakmam' Bayraktarların Türkiye için ne kadar önemli şeyler yaptıklarını anlattım. Beni dinlememişler. Babası hayatta iken yanlarına gittim. Çok güzel ve nitelikli ekibi vardı. Orada fotoğraflar çektirdik. Aileden izin almadığım için fotoğrafları paylaşmadım. Ben asla ve asla onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginin parçası olacak. Onları niye dışlayalım? Onlara her türlü desteği vereceğiz. Bütün bu gelişmeleri parti devleti süreci içinde yaptılar. Acaba Kılıçdaroğlu gelirse aynı mantıkla gider mi, parti ayrı devlet ayrıdır. Samsun'da TEKNOFEST'e ben de gittim. Pırıl pırıl gençler vardı. Kim bilmiyorum, bana söylesin. Diyecek ki 'Sizin şu milletvekiliniz bizim aleyhimizde konuşuyor' diye. Kim bu ülkede taş üstüne taş koyuyorsa ben onun siyasi görüşüne bakmam. Keşke Bayraktar beni TEKNOFEST'te karşılasaydı. Ben haber verdim 'gelmek istiyorum' dedim. Büyük bir ihtimalle çekindi ve kendisi TEKNOFEST'ten ayrıldı. Bakan veya bakan yardımcısı bizi aldı, gezdirdi.'Türkiye'de çip üreten firma var mı? Bilmezler ben gittim Bursa'da o firmayı da gezdim'Kızılelma mı yaparsın, başka bir şey mi yaparsın bilmiyorum. Bu ülkenin güçlü savunma sanayine ihtiyacı olduğunu bilen birisiyim. Savunma sanayinin devlet için yapılması lazım. Bu güvenliğin coğrafyamızda önemini bilen insanım. Bunu yapıyorsanız tank palet fabrikasını Katar'a vermemeleri lazım. Alacağız o fabrikayı Katar'dan. ODTÜ'de bazı bölümler açılmasına izin vermediler. Rekabet olsun. İHA'yı başka firmalar da yapıyor. 'Hayır sen öğretme ben öğreteceğim' demek olmaz Bugün ASELSAN, HAVELSAN 1980 yıllarında kuruldu. Rahmeli Özal savunma sanayi fonunu kurdu. Devlet dediğiniz budur. 'Efendim ben İHA yaptım sen karşı çıktın' Yok kardeşi 1 tane değil 10 tane yap. Türkiye'de çip üreten firma var mı? Bilmezler. Ben gittim Bursa'da o firmayı da gezdim. Ama onlar bilmezler.'Terör örgütünün adını niye söylemiyorsun' diyorlar'Gelecek bizden bir insanı öldürecek, ben de diyeceğim ki 'iyi ki öldürdün', akıl var mantık var. Devlette bütün kurumların onurlu durması lazım. 'Terör örgütünün adını niye söylemiyorsun' diyorlar. Genelkurmay sitesinde terör örgütünün adı yazmaz. Biz devlet kuran partiyiz. Devleti göz ardı ederek değil, bir terör örgütünün reklamını niye yapıyorsunuz? Bölücü terör örgütü, açın Genelkurmay sitesinde böyle der. Biz de öyle kullanıyoruz. Ben onun ismini vererek niye reklamını yapayım? MSB'nin internet sitesinde böyle. Biz de onu kullanıyoruz. Bunlar devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Kahve edebiyatıyla devlet yönetmeye kalkıyorlar. Bunlar parti ile devleti karıştırdılar. Kıbrıs'taki büyükelçi kahve kahve dolaşıp AK Parti'ye oy istiyor. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyorsun. İnsanda biraz utanma olur.'Ben kendi ülkemde yabancı asker postalının dokunmasını istemiyorum'Suriye tezkeresine niye hayır oyu verdik? Tezkerede diyor ki, yabancı askerler Türkiye'ye davet edilebilir deniyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti askeri, polisi, jandarmasıyla 30 yıldır terörle mücadele ediyor. Yabancı asker mi davet edildi? Bahçeli'ye, Erdoğan'a sordum 'hangi yabancı askeri terörle mücadele etsin diye Türkiye'ye davet edeceksiniz". İşgal kuvvetlerinin Türkiye'de terörle mücadele edeceğine biz inanıyor muyuz? Ben kendi ülkemde yabancı asker postalının dokunmasını istemiyorum. Ama onlar istiyor. Bu ülkenin güvenlik kuvvetleri terörle mücadelede yetersiz mi? O cümle oraya niye girdi? Tezkerede terörle mücadele konusunda yabancı askerin Türkiye'ye davet edileceği yazıldı. Bunu bir tek kişi yazmadı. Nasıl olur da yazılmaz?'Rahmetli Ecevit, Öcalan'ı oradan çıkarsınlar' dedi, çıkardılar'Dış politika ve terörle mücadele birbirini tamamlayan iki temel unsurdur. Rahmetli Ecevit, önce Mısır devlet başkanını Ankara'ya davet etti. 'Git söyle Öcalan'ı oradan çıkarsınlar' dedi. Ne oldu? Çıkardılar. Devlet öyle yönetilir."UTANIYORSANIZ NEDEN HÜDA PAR'I LİSTEYE KOYUYORSUNUZ?"Hani Bahçeli milliyetçiydi, 'Ben bayrağımı ezdirmem' demişti, niye sesini çıkartmıyor. Siyasetçi esen rüzgara göre gidip gelmez. Liderler toplanıyor. HÜDA PAR'ın genel başkanı orada yok. Utanıyorsanız niye listeye koyuyorsunuz? Niye orada değildi? Devleti yönetemiyorlar, artık bitmişler. Erdoğan'ı nasıl eleştiriyorsam HÜDA PAR'ı da, MHP'yi de eleştiririm. Düne kadar Gaffar Okan'ın katillerini kendi bünyesinde tutan yapıyla nasıl bir araya gelirsiniz? Hani bize diyorlar ya 'HDP masanın neresinde?'. Peki HÜDA PAR nerede? Aynı şekilde SADAT çıktı. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletini kaldıracağız, resmi dil Arapça olacak diyor. Bu MİT Müsteşarının yanında oturuyor, Erdoğanın danışmanı. Türkiye böyle mi yönetilir?

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, yeşil sol parti