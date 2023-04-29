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Kılıçdaroğlu: Sinan Ateş'in Gaffar Okkan'ın katillerini kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim
Kılıçdaroğlu: Sinan Ateş'in Gaffar Okkan'ın katillerini kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim
Millet İttifakı'nın Isparta seçim mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sözüm söz. Sinan Ateş'in de Gaffar Okkan'ın da katillerini... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T18:31+0300
2023-04-29T18:31+0300
2023-04-29T18:43+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
seçim
isparta
sinan ateş
gaffar okkan
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
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kemal kılıçdaroğlu, seçim, isparta, sinan ateş, gaffar okkan
kemal kılıçdaroğlu, seçim, isparta, sinan ateş, gaffar okkan
Kılıçdaroğlu: Sinan Ateş'in Gaffar Okkan'ın katillerini kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim
18:31 29.04.2023 (güncellendi: 18:43 29.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Millet İttifakı'nın Isparta seçim mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sözüm söz. Sinan Ateş'in de Gaffar Okkan'ın da katillerini kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim" dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
Suriyelileri, 2 yılda içinde Suriye'ye uğurlayacağım. Söz veriyorum.
Gençler size bir sözüm daha var. En rahat beni eleştireceksiniz. Başınıza hiçbir şey gelmeyecek.
Eğer er meydanı istiyorsanız sizin bir sürü televizyon kanalınız var. Er meydanına geleceksiniz, hesaplaşacağız.
"Sözüm söz. Sinan Ateş'in de Gaffar Okkan'ın da katillerini kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim.
Çiftçiye kırmızı mazotu vereceğiz huzur içinde tarlaya gidecek, ekecek, biçecek ve kaznacak.