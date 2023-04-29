Kiev, ‘ulusal güvenliği tehdit eden’ Rusların listesini yayınladı
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© AFP 2023
Ukrayna Kültür Bakanlığı, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği iddia edilen 211 Rus'un listesini yayınladı.
Ukrayna Kültür ve Bilgi Politikası Bakanlığı, Ukrayna devletinin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu iddia edilen farklı sektörlerden 211 Rus figürünün yer aldığı güncellenmiş bir liste yayınladı.
Söz konusu listenin Kültür Bakanlığı tarafından Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (NSDC), Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Televizyon ve Radyo Ulusal Konseyi'nin talebi doğrultusunda düzenlendiği bildirildi.
Listede aralarında Uluslararası Rossiya Segodnya Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, gazeteci ve yapımcı Dmitriy Puçkov, radyo ve televizyon sunucusu Vladimir Solovyov’un da bulunduğu 211 kişi yer alıyor.
Listede ayrıca müzik ve sinema dünyasından Oleg Gazmanov, Stas Pyeha, Aleksandr Rozenbaum, Alyona Alina, Nadyejda Babkina, Sergey Bezrukov, Mihail Boyarskiy, İvan Ohlobistin gibi ünlü isimler yer alıyor.
Söz konusu listenin Kültür Bakanlığı tarafından Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (NSDC), Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Televizyon ve Radyo Ulusal Konseyi'nin talebi doğrultusunda düzenlendiği bildirildi.
Listede aralarında Uluslararası Rossiya Segodnya Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, gazeteci ve yapımcı Dmitriy Puçkov, radyo ve televizyon sunucusu Vladimir Solovyov’un da bulunduğu 211 kişi yer alıyor.
Listede ayrıca müzik ve sinema dünyasından Oleg Gazmanov, Stas Pyeha, Aleksandr Rozenbaum, Alyona Alina, Nadyejda Babkina, Sergey Bezrukov, Mihail Boyarskiy, İvan Ohlobistin gibi ünlü isimler yer alıyor.
Listede, 2018’de hayatını kaybeden şarkıcı İosif Kobzon’da bulunuyor.