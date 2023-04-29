https://sputniknews.com.tr/20230429/karamollaoglu-kilicdarogluna-guveniyor-musunuz-diye-soruyorlar-ben-guveniyorum-1070354866.html

Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu’na güveniyor musunuz diye soruyorlar, ben güveniyorum

Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu’na güveniyor musunuz diye soruyorlar, ben güveniyorum

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu’na “güveniyor musunuz?” diye soruyorlar. Ben güveniyorum” dedi. 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T14:44+0300

2023-04-29T14:44+0300

2023-04-29T14:44+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

saadet partisi

temel karamollaoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP tarafından Kayseri’de düzenlenen mitinge katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlene mitingde vatandaşlara seslenen Karamollaoğlu, şöyle konuştu: “Bu kadro iş başına gelirse yeni bir Türkiye kurulacak” diyen Karamollaoğlu, “Her yerde adalet gözetilecek. Biz harama el uzatmayız. Kimsenin malına göz dikmeyiz. Hiçbir zaman yetim malı yemeyiz ve israf etmeyiz. Görev verilecekse ehlini ararız. Devlet yönetiminde bu sözler büyük önem taşır. Adil olalım. Bunu bugün ki iktidar bir türlü anlayamadı. Adaleti dillerine alıyorlar ama ne olduğunu bilmiyor. Biz adaleti 15 Mayıs’tan sonra tesis edeceğiz. Kime haksızlığa uğrama endişesini taşımayacak. Bunlar devletin, yönetimin temelini oluşturmak için uygulanır. Onun arkasında da bu ülkeyi ayağa kaldırmak için topyekun seferberliğe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.Karamollaoğlu, "Biz 85 milyonun hakkını gözetmekle mesulüz. Bunu gerçekleştireceğiz. Her sene dış ticaret açığımız büyüyor. Her ay büyüyor. Bir kere de ihracatımız, ithalatımızdan fazla olsun. Bunu önleyin. Yoksa ülkeyi satsanız ödeyemezsiniz. Parsel parsel de satıyorlar. Eskiden fabrikalar satılıyordu, şimdi tarlalar satılıyor. Düne kadar fabrika almak isteyenler, alıyordu. Şimdi gelmiyor, başka yerde oturuyor ve tarla satın alıyor. Kendisine de vatandaşlık veriliyor. Şimdi Türkiye'ye gelmemiş insan oy kullanacak. Dış politika konusu da aynı. Dış politika da güven içerisinde olmayı isteriz. Bunun da adımı atılacak ve bölgede barışı sağlayacağız" dedi.

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türkiye, saadet partisi, temel karamollaoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu