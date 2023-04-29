https://sputniknews.com.tr/20230429/kahramanmarasta-47-buyuklugunde-deprem-1070346456.html
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T05:44+0300
2023-04-29T05:44+0300
2023-04-29T05:44+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
afad
maraş
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.55’te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 6.89 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçenin yanı sıra il merkezinde de hissedildiği bildirildi.Depremle ilgili olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.
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afad, maraş, deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.55’te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 6.89 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçenin yanı sıra il merkezinde de hissedildiği bildirildi.
Depremle ilgili olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.