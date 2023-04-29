https://sputniknews.com.tr/20230429/istanbul-buyuksehir-belediyesi-25-yeni-metrobusu-filosuna-dahil-etti-1070350657.html
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25 yeni metrobüsü filosuna dahil etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25 yeni metrobüsü filosuna dahil etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 25 yeni metrobüsü araç filosuna dahil etti. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T12:20+0300
2023-04-29T12:20+0300
2023-04-29T12:21+0300
türkiye
türkiye
istanbul
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
iett
istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
metrobüs
ekrem imamoğlu
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Metrobüslerin hizmete alınması dolayısıyla Edirnekapı İETT Garajında düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İETT Genel Müdürü Buğra Gökce, metrobüs firmalarının yöneticileri katıldı.İmamoğlu, törende, İstanbul'da yılda 1 milyar 250 milyon yolculuk gerçekleştirildiğini belirterek, metrobüsün 684 araçla günde 1 milyon yolcu taşıyarak ulaşım sisteminin dinamosu olduğunu dile getirdi.Bu yıl içinde 25'i bugün olmak üzere 92 metrobüsü filoya katacaklarını ifade ederek, "Böylece son iki yılda filoya yeni katılan metrobüs sayımız tam 250 olacak. Metrobüs filomuzun yüzde 40'ını bizim bu dönemimizde yenilemiş olacağız. Metrobüs filo yaşı 2022 yılı başında 11 iken 2023'te 8'e indirmiş olacağız." dedi.Konuşmasının ardından İmamoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri bir metrobüsle garaj içinde deneme turu gerçekleştirdi.Öte yandan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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türkiye, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), metrobüs, ekrem imamoğlu
türkiye, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), metrobüs, ekrem imamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25 yeni metrobüsü filosuna dahil etti
12:20 29.04.2023 (güncellendi: 12:21 29.04.2023) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 25 yeni metrobüsü araç filosuna dahil etti.
Metrobüslerin hizmete alınması dolayısıyla Edirnekapı İETT Garajında düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İETT Genel Müdürü Buğra Gökce, metrobüs firmalarının yöneticileri katıldı.
İmamoğlu, törende, İstanbul'da yılda 1 milyar 250 milyon yolculuk gerçekleştirildiğini belirterek, metrobüsün 684 araçla günde 1 milyon yolcu taşıyarak ulaşım sisteminin dinamosu olduğunu dile getirdi.
Bu yıl içinde 25'i bugün olmak üzere 92 metrobüsü filoya katacaklarını ifade ederek, "Böylece son iki yılda filoya yeni katılan metrobüs sayımız tam 250 olacak. Metrobüs filomuzun yüzde 40'ını bizim bu dönemimizde yenilemiş olacağız. Metrobüs filo yaşı 2022 yılı başında 11 iken 2023'te 8'e indirmiş olacağız." dedi.
Konuşmasının ardından İmamoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri bir metrobüsle garaj içinde deneme turu gerçekleştirdi.
Öte yandan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"2020 Kasım’da krediyle 300 metrobüs almak için İBB Meclisi’nden onay almıştık. Bu yatırımın dış borçlanma onayı hala Cumhurbaşkanlığınca yatırım programına alınmadı. Yani İstanbul’un bu ihtiyacını gidermemiz, İstanbulluların sorununu çözmemiz uygun görülmedi. ÇÖZECEĞİZ"