https://sputniknews.com.tr/20230429/iran-disisleri-bakani-lubnanin-elektrik-krizini-cozebiliriz-ancak-sorun-abdnin-baskisi-1070343448.html

İran Dışişleri Bakanı: Lübnan'ın elektrik krizini çözebiliriz ancak sorun ABD'nin baskısı

İran Dışişleri Bakanı: Lübnan'ın elektrik krizini çözebiliriz ancak sorun ABD'nin baskısı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'daki elektrik krizini tek bir anlaşma ile çözebileceklerini ancak buradaki asıl sorunun ABD'nin baskısı... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T00:23+0300

2023-04-29T00:23+0300

2023-04-29T00:23+0300

dünya

hüseyin emir abdullahiyan

iran

beşar esad

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 26 Nisan'da geldiği Lübnan'daki temaslarının ardından İran'ın Beyrut Büyükelçiliği'nde düzenlediği basın toplantısında bölgesel gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Lübnan'da 31 Ekim 2022'den bu yana Meclis'te düzenlenen 11 oturuma rağmen seçilemeyen 14. Cumhurbaşkanı meselesinde Tahran'ın tutumuna hatırlatmada bulunan Abdullahiyan, "Lübnan'daki üst düzey yetkililerle yapmış olduğum görüşmede, İran'ın Lübnanlıların kendi aralarındaki uzlaşma ve anlaşmayı destekleyeceğini ilettim" ifadelerini kullandı.Ülkesinin hiçbir surette Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimlerine müdahale etmediğini ve etmeyeceğini savunan Abdullahiyan, "Tahran, Lübnanlıların üzerinde anlaşmaya varacağı şahıssa destek verecektir" dedi.'Enerji krizini tek bir anlaşma ile çözebiliriz'İran'ın daha önce Lübnan'daki enerji-elektrik krizini çözmek için hibe olarak sunmak istediği akaryakıt konusuna değinen Abdullahiyan, bunun önündeki engeller hakkında şöyle konuştu:'İran Cumhurbaşkanı Reisi, Şam'a gidecek'İran ve Suriye arasındaki ilişkiler bağlamında gelen bir soru üzerine Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yakın bir zamanda Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini aktardı.Abdullahiyan, İran ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşma kapsamında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi sürecinde Irak ve Umman'ın önemli bir arabulucu rolü oynadığını belirtti.Suudi Arabistan ve Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi hususunda son dönemlerde önemli gelişmelerin meydana geldiğini kaydeden Abdullahiyan, "İran ve Suudi Arabistan görüşmesine eş zamanlı olarak Riyad-Şam arasında önemli güvenlik diyaloğuna da şahitlik ettik. Suriye'nin yeniden Arap Ligi'ne dahil edilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde önemli gelişmeler kaydedildi" değerlendirmesinde bulundu.

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