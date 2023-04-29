https://sputniknews.com.tr/20230429/ihtiyac-sahibi-hanelere-komur-yardimi-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-1070344731.html
İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T01:05+0300
2023-04-29T01:05+0300
2023-04-29T01:08+0300
resmi gazete
kömür
kömür yardımı
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı, ihtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararda, kömür teslimatlarının bakanlık tarafından belirlenen il ve ilçelerde hane başı kömür miktarını aşmamak kaydıyla yapılacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-erdogan-karadeniz-dogal-gazi-devreye-alma-toreninde-konusuyor-1069980907.html
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resmi gazete, kömür, kömür yardımı
resmi gazete, kömür, kömür yardımı
İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
01:05 29.04.2023 (güncellendi: 01:08 29.04.2023) Abone ol
İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.