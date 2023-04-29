https://sputniknews.com.tr/20230429/hindistanda-eyaletlere-sikayet-olmasa-dahi-nefret-soylemlerine-dava-acma-talimati-1070345546.html

Hindistan'da eyaletlere, şikayet olmasa dahi nefret söylemlerine dava açma talimatı

Hindistan'da eyaletlere, şikayet olmasa dahi nefret söylemlerine dava açma talimatı

Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin, tüm eyalet yönetimlerinin, şikayet olmasa dahi nefret söylemleri hakkında dava açmasına karar verdiği belirtildi. 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T02:47+0300

2023-04-29T02:47+0300

2023-04-29T02:47+0300

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Yüksek Mahkeme, tüm eyalet yönetimleri ve birlik bölgelerine, şikayet olmasa bile nefret söylemlerine ilişkin dava açması talimatı verdi.Mahkemenin kararında, eyalet yönetimlerinin dava açmayı geciktirmesinin mahkemeye itaatsizlik olarak ele alınacağı belirtildi.Nefret söyleminde bulunan kişi "hangi kast, topluluk ve dinden olursa olsun, kimsenin yasayı ihlal etmesine izin verilmeyecek" ifadesi kullanılan kararda, hakimlerin apolitik olduğu ve A Partisi veya B Partisi ile alakadar olmadığı akıllarında sadece Hindistan Anayasası'nın olduğu kaydedildi.Ülkede Ekim 2022'de Uttar Pradeş, Uttarakhand ve Delhi yönetimlerinin, şikayet olmasa dahi nefret söylemleri hakkında dava açmasına karar verilmişti.

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