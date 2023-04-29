https://sputniknews.com.tr/20230429/hindistanda-eyaletlere-sikayet-olmasa-dahi-nefret-soylemlerine-dava-acma-talimati-1070345546.html
Hindistan'da eyaletlere, şikayet olmasa dahi nefret söylemlerine dava açma talimatı
Hindistan'da eyaletlere, şikayet olmasa dahi nefret söylemlerine dava açma talimatı
Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin, tüm eyalet yönetimlerinin, şikayet olmasa dahi nefret söylemleri hakkında dava açmasına karar verdiği belirtildi. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T02:47+0300
2023-04-29T02:47+0300
2023-04-29T02:47+0300
dünya
asya
asya & pasifik
hindistan
nefret söylemi
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Yüksek Mahkeme, tüm eyalet yönetimleri ve birlik bölgelerine, şikayet olmasa bile nefret söylemlerine ilişkin dava açması talimatı verdi.Mahkemenin kararında, eyalet yönetimlerinin dava açmayı geciktirmesinin mahkemeye itaatsizlik olarak ele alınacağı belirtildi.Nefret söyleminde bulunan kişi "hangi kast, topluluk ve dinden olursa olsun, kimsenin yasayı ihlal etmesine izin verilmeyecek" ifadesi kullanılan kararda, hakimlerin apolitik olduğu ve A Partisi veya B Partisi ile alakadar olmadığı akıllarında sadece Hindistan Anayasası'nın olduğu kaydedildi.Ülkede Ekim 2022'de Uttar Pradeş, Uttarakhand ve Delhi yönetimlerinin, şikayet olmasa dahi nefret söylemleri hakkında dava açmasına karar verilmişti.
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asya, asya & pasifik, hindistan, nefret söylemi
asya, asya & pasifik, hindistan, nefret söylemi
Hindistan'da eyaletlere, şikayet olmasa dahi nefret söylemlerine dava açma talimatı
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Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin, tüm eyalet yönetimlerinin, şikayet olmasa dahi nefret söylemleri hakkında dava açmasına karar verdiği belirtildi.
Yüksek Mahkeme, tüm eyalet yönetimleri ve birlik bölgelerine, şikayet olmasa bile nefret söylemlerine ilişkin dava açması talimatı verdi.
Mahkemenin kararında, eyalet yönetimlerinin dava açmayı geciktirmesinin mahkemeye itaatsizlik olarak ele alınacağı belirtildi.
Nefret söyleminde bulunan kişi "hangi kast, topluluk ve dinden olursa olsun, kimsenin yasayı ihlal etmesine izin verilmeyecek" ifadesi kullanılan kararda, hakimlerin apolitik olduğu ve A Partisi veya B Partisi ile alakadar olmadığı akıllarında sadece Hindistan Anayasası'nın olduğu kaydedildi.
Ülkede Ekim 2022'de Uttar Pradeş, Uttarakhand ve Delhi yönetimlerinin, şikayet olmasa dahi nefret söylemleri hakkında dava açmasına karar verilmişti.