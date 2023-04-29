https://sputniknews.com.tr/20230429/hdp-es-genel-baskani-sancar-cumhurbaskanligi-seciminde-kemal-kilicdaroglunu-destekleyecegiz-1070344154.html
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
Şanlıurfa'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sancar, "Tek adam rejimine, yönetimine son verme konusunda, Kılıçdaroğlu'nun sözüyle bizim hedefimiz uyuşuyor. O... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T00:45+0300
2023-04-29T00:45+0300
2023-04-29T00:52+0300
2023 türkiye seçimleri
mithat sancar
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
hdp
kemal kılıçdaroğlu
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Suruç ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir sürenin kaldığını, cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifaklarıyla birlikte aday çıkarmama kararı aldıklarını anımsattı.Mithat Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:
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mithat sancar, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, hdp, kemal kılıçdaroğlu
mithat sancar, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, hdp, kemal kılıçdaroğlu
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
00:45 29.04.2023 (güncellendi: 00:52 29.04.2023) Abone ol
Şanlıurfa'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sancar, "Tek adam rejimine, yönetimine son verme konusunda, Kılıçdaroğlu'nun sözüyle bizim hedefimiz uyuşuyor. O nedenle cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Suruç ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir sürenin kaldığını, cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifaklarıyla birlikte aday çıkarmama kararı aldıklarını anımsattı.
Mithat Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 'tek adam yönetimine son verecek bir tutum alacağız' dedik. Şimdi iki aday yarışıyor. Biri Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, diğeri Kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan, tek adam rejimini kalıcı hale getirmek için seçimlerde adaydır. 21 yıldır sürdürdüğü bu düzeni artık sürekli hale getirmek istiyor. Biz de buna 'dur' demeye kararlıyız. Kemal Kılıçdaroğlu, tek adam yönetimine son vermek sözü ve vaadiyle aday oldu. İşte bizim, cumhurbaşkanlığı seçimi açısından da meclis seçimi açısından da belirlediğimiz hedefler ortada. Dedik ki 'tek adam yönetimine son vermek, stratejik hedefimizdir'. Kılıçdaroğlu da tek adam yönetimine son vermek sözüyle ve vaadiyle aday oldu. O nedenle bu konuda tutumumuz örtüşüyor. Yani tek adam rejimine, yönetimine son verme konusunda, Kılıçdaroğlu'nun sözüyle bizim hedefimiz uyuşuyor. O nedenle cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz."