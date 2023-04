https://sputniknews.com.tr/20230429/erdogan-kandilin-parlamentodaki-temsilcileriyle-kapali-kapilar-ardinda-ne-gorustun-bay-kemal-1070357835.html

Erdoğan: Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle, kapalı kapılar ardında ne görüştün Bay Kemal?

Erdoğan: Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle, kapalı kapılar ardında ne görüştün Bay Kemal?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle parlamento içinde kapalı kapılar ardında acaba bay bay Kemal ne görüştün, şunu... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T17:49+0300

2023-04-29T17:49+0300

2023-04-29T18:20+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

seçim

izmir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070277918_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_c60fa4b8d9c4bef3d49e01b3c83e86b4.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen İzmir mitinginde konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"21 yıldır terör örgütlerinin saldırılarından korkmadık, örgütlerin parlamento uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Kardeşlerim, Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle kapalı kapılar ardında acaba Bay Bay Kemal ne görüştü? Bunu bir açıklasana. İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu?'Bu seçim Bay Bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı'Bu seçim Bay Bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Kalan şu iki haftada durmak yok, yola devam. Bugünkü katılımı görünce size inanıyorum. İzmir kararını vermiş, gereğini yapacak. İzmir daha iyisine layık diyor, doğru. Peki İzmir'in büyükşehir belediyesi sende. Her yağmurda İzmir ne hale geliyor? İzmir'e AK Parti'nin getirdikleri ortadayken böyle bir nankörlük olur mu?İstanbul'dan İzmir'e 7 buçuk saatte geliyorduk, şimdi 3 saat 15 dakika. Şurada Manisa İzmir arası o geçitler neydi? Açtık mı yolları? Bütün bu yolları açan biziz. Göreve geldik, ilk işimiz havalimanı oldu. Menderes Hava Limanı'nı İzmir'e kim yaptı. Bay Bay Kemal, sen neredeydin? Ne varsa yaptık, hala daha yapıyoruz. Sen İzmir'i çamurdan çöpten kurtaramadın... Biri LGBT'nin başımızın üstünde yeri var diyor. Öteki bunlarla nasıl bir araya gelirim diyor. Bu milletten LGBT'ci çıkmaz. Biz aile kurumumuzu lekeletmeyiz. Velhasıl kelam her biri ayrı telden çalıyor.'Menderes Havalimanı'nı İzmir'e kim yaptı?'Konuşuyor sürekli bir şey söylüyor. Diyor ki 'İzmir daha iyisine layık.' Öyle demiyor mu? Doğru. Peki, İzmir'in büyükşehir belediyesi sende. Her yağmurda İzmir ne hale geliyor öyle değil mi? Peki İzmir'e AK Parti'nin getirdikleri ortadayken böyle nankörlük olur mu? Biz kaç saatte İzmir'e geliyorduk. 7 buçuk saatte. Şimdi? 3 saat 15 dakikada. Manisa'da o geçitler neydi? Açtık mı yolları. Rahatlıkla İzmir-Manisa arasını açtık mı? Neden? İzmir'e bu yakışırdı da ondan. Bunları yapan biziz. Yolları açan biziz.Geldik dedik ki İzmir'e bu havalimanı olmaz. Menderes Havalimanı'nı İzmir'e kim yaptı? Bay Keml sen neredeydin? İzmir'de stadyumlar noktasında sıkıntılar vardı. Stadyumlar yaptık mı? Gençliği bunlarla hareketlendirdik mi? Yaptık, yapacağız da.Sağlıkta da yaptık mı? Yaptık. Biz ne gerekirse yaptık Bay Kemal. Sen İzmir'i çöpten çukurdan çıkaramadın. Biz hep çalıştık. Daima yolumuza devam ettik.Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin hanesinde asırlara bedel kalkınmaları kazandırdık. Dün Hasan Tahsin'in yürütttüğü mücadele bugün Kızıl Elma ile Atak ile TGC ile devam ediyor.Son hafta TGC Anadolu Alsancak'a geliyor. Gezmeyi unutmayın her zaman bu fırsatı yakalayamazsınız. Dedik ki finali burada yapalım.Belediye başkanları var mı masada? PKK'nın parlamentodaki uzantısı var mı masada? Daha önce de 6 vardı. Yav düşünün bu masadan ne çıkar? Bay Kemal herkese bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hediye etti. Böyle ülke yönetilir mi? Bu millet bu muhteşem katılım sana Yürü Kemal demeyecek. Masanın tüm ayakları birbirine dolaşmış durumda. Birinin yücelttiğini öteki yerin dibine sokuyor. Ya böyle masa olur mu? Hangi masadan böyle eğri büğrülük olur. Biri HDP'ye söz verildiğini söylüyor. Kandil ne diyor? Oyumuz Kılıçdaroğlu'na diyor. Kandil nedir? Benim İzmirli kardeşlerim Kadnil'e evet der mi ya? Ama bunun en güzel cevabı nasıl verilecek? 14 Mayıs'ta sandıkta verilecek. Çalışıyoruz, durmuyoruz ve 14 Mayıs'ta bunları sandığa gömüyoruz. Biri tefecilerden 80 milyar dolar bulduk diyor. Bıktık senin yalanlarından. Bulduysan getir al gel. Biz sana neden getirdin mi dedik? Vereceksen Merkez Bankası'na ver, diğer bankalara vereeksen onlara ver. Ama yalan söyleme. Bunlar eroin kaçakçısı. Yalanları söylüyor.Öteki bu para 10 yılda gelir diyor, beriki başka söylüyor. Biri savunma sanayi projelerini askıya alacağım, sınır ötesindeki askerleri çekeceğim diyor, diğer başka diyor. Biri ne diyor? LGBT'NİN basşımızın üzerinde yeri var diyor, diğeri olmaz diyor. Kardeşlerim bu ülkenin aile birliği sağlamdır sağlam. Bu ülkeden LGBT çıkmaz. Biz aile birliğimizi kirletmeyiz. Velhasıl her biri ayrı telden çalıyor. Kumar masası dedikleri rulet masası çıktı, ha bire dönüyor nerede duracağı belli değil.Böylesine çarpık çurpuk masa olur mu? Buradan İzmir'den tam anlayacakları dilden soruyorum: Siz ne ayaksınız? Ama milletim 14 Mayıs'ta buna verecek cevabı.'20 yıldır sadece hizmet siyaseti yaptık'İzmir 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bismillah diyor muyuz? 14 Mayıs'ta yola devam diyor muyuz? Allah hepinizden razı olsun.20 yıldır sadece hizmet siyaseti yaptık. Kimsenin özgürlüğünün çiğnenmesine hayat biçimine karışılmasına müsaade etmedik. Siz bakmayın bugün birilerinin köken istismarı ile Türkiye'yi eskiye döndürme sevdasına. O günler geride kaldı. Böyle bir teşebbüse gençlerimiz asla izin vermez. Bu bugüne kadar hiçbir eser kazandırmamış çapsızların son çırpınışları.Gerçi haklarını yemeyelim, yalana iftiraya gelince bunların üstüne yok. Belediyeye ulaşımı sütü bedava yapacaklarını söylemişler miydi? Hatta çiftçiye bedava traktör dağıtacaklardı. Verdikleri sözlerden yerine getirdikleri var mı? İzmir her yağmurda sele teslim oluyor mu? Bunların başlayıp bitirdikleri kentsel dönüşüm projeleri var mı? Vardı olduğu gibi kaldı değil mi? Buna karşılık biz söz verdiğimiz sürede teslim ettik mi? 58 bin 722 bağımsız bölümün kentsel dönüşümünü yaptık mı? İzmir'in kentsel dönüşümünü tamamlayacak olan da yine biziz biz. Bunlara rağmen yapacağız. İzmir'de şehirde hayatı kolaylaştıran adımları biz yaptık mı? Geri kalan sorunları çözmek de bize nasip olacak inşallah. Onlar ne yapar? Sadece konuşur söz verir sonra da şehri sorunları ile başbaşa bırakırlar. Bunlar sadece yıkmak ve kandırmak için söz veriyorlar.Eksiklerimiz var mıdır vardır. Ama hiçbir zaman söyleyip de yapmadığımız yok. Biz İzmir için gece gündüz çalışırken, bu şehrin insanlarına ne dediler tıpış tıpış oy vereceksiniz dediler.Benim tanıdığım İzmir kendini hiçe sayan masayı sandıkta darmadağın eder. Benim tanıdığım İzmir Türkiye Yüzyılı'nın önünü tıkamak isteyenleri sandığa gömer.

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, seçim, izmir