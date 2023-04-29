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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230429/erbakan-cumhurbaskanimizin-secilmesi-7li-masanin-felaketlerinden-korunmak-icin-son-derece-onemli-1070359586.html
Erbakan: Cumhurbaşkanımızın seçilmesi 7'li masanın felaketlerinden korunmak için son derece önemli
Erbakan: Cumhurbaşkanımızın seçilmesi 7'li masanın felaketlerinden korunmak için son derece önemli
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nın zaferi çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, 7'li... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T19:33+0300
2023-04-29T19:35+0300
2023 türkiye seçimleri
fatih erbakan
seçim
recep tayyip erdoğan
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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde yaptığı konuşmada, milli görüşün temsilcileriyle Hazreti İbrahim'in şehri Şanlıurfa'da buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Milli görüşün ilk belediyesini 1984'te Şanlıurfa'da kazandığını aktaran Erbakan, 2023'te de partisinin kentte birinci parti olacağını söyledi.Erbakan, Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında seçimlere girme kararı aldıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:Bu seçimin sonuçlarının çok önemli olduğunun altını çizen Erbakan, şu değerlendirmede bulundu:
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fatih erbakan, seçim, recep tayyip erdoğan
fatih erbakan, seçim, recep tayyip erdoğan

Erbakan: Cumhurbaşkanımızın seçilmesi 7'li masanın felaketlerinden korunmak için son derece önemli

19:33 29.04.2023 (güncellendi: 19:35 29.04.2023)
© AA Fatih Erbakan
 Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2023
© AA
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nın zaferi çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, 7'li masanın felaketlerinden korunmak için son derece önemli" dedi.
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde yaptığı konuşmada, milli görüşün temsilcileriyle Hazreti İbrahim'in şehri Şanlıurfa'da buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Milli görüşün ilk belediyesini 1984'te Şanlıurfa'da kazandığını aktaran Erbakan, 2023'te de partisinin kentte birinci parti olacağını söyledi.
Erbakan, Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında seçimlere girme kararı aldıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Şu 7'li masanın destekçileri kim? PKK, PYD, YPG, FETÖ, LGBT lobileri, dış güçler. Bunlar, bu ülkenin, bu milletin hayrına bir şey isterler mi? Eğer bunlar 7'li masayı destekliyorsa, bizim 7'li masanın karşısında Cumhur İttifakı'nda yer almamız gerekiyor demektir. Seçim barajı diye bir derdimiz de olmadan girdiğimiz bu seçimlerde Yeniden Refah Partimizi yani milli görüşü tam 21 sene aradan sonra yeniden Meclis’e taşıyacağız Allah'ın izniyle. Meclis dışında bile Yeniden Refah Partisi çok büyük hayırlara vesile oldu. Asgari ücret zamlarındaki tutumu, emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkmasındaki mücadelesi, daha da yüksek olmasını istedi ama en azından bu seviyeye getirildi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, Ayasofya'nın cami olması, LGBT konusunda duyarlı olunması, uyanık olunması, pandemi döneminde ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin yeni nesillerin korunması, bütün bu konularda Yeniden Refah Partimiz Meclis dışında olmasına rağmen çok hayırlı bir mücadeleyi gerçekleştirdik. Kısmen de olsa EYT'lilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, Yeniden Refah Partimizin mücadelesinin çok büyük etkisi oldu. Meclis dışında dahi bu hayırlara vesile olduysak 14 Mayıs'tan sonra Meclis’te çok daha büyük hayırlara vesile olacağız inşallah."
Bu seçimin sonuçlarının çok önemli olduğunun altını çizen Erbakan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nın zaferi çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, 7'li masanın felaketlerinden korunmak için son derece önemli. Diğer çok önemli bir husus da Yeniden Refah Partimizin mutlaka ama mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisine taşınması. Bütün Urfa'da diyeceğiz ki en azından her evden bir tane oy istiyoruz. Bir tane oy Erdoğan'a, bir tane oy Yeniden Refah Partisi'ne istiyoruz diyeceğiz. Çünkü Yeniden Refah Partimizin Meclis’te olması, iktidarın da, AK Parti'nin de faydasına olacak bir iş. Biz yapıcı muhalefet yapıyoruz, doğruya destek oluyoruz. Hayra motor oluyoruz. Yanlışa, şerre karşı uyarıyoruz, buna engel oluyoruz. Eksiklerin tamamlanması için projeler, fikirler ortaya koyuyoruz, çözümler ortaya koyuyoruz. Bu yapıcı muhalefet anlayışı sadece eleştiren değil, çözümü ortaya koyan siyaset anlayışı Meclis’te olduğu zaman bunun iktidara da hükümete de çok büyük faydası var. Bunu mutlaka Urfalılara anlatmamız lazım."

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