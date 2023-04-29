Erbakan: Cumhurbaşkanımızın seçilmesi 7'li masanın felaketlerinden korunmak için son derece önemli
"Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nın zaferi çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, 7'li masanın felaketlerinden korunmak için son derece önemli. Diğer çok önemli bir husus da Yeniden Refah Partimizin mutlaka ama mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisine taşınması. Bütün Urfa'da diyeceğiz ki en azından her evden bir tane oy istiyoruz. Bir tane oy Erdoğan'a, bir tane oy Yeniden Refah Partisi'ne istiyoruz diyeceğiz. Çünkü Yeniden Refah Partimizin Meclis’te olması, iktidarın da, AK Parti'nin de faydasına olacak bir iş. Biz yapıcı muhalefet yapıyoruz, doğruya destek oluyoruz. Hayra motor oluyoruz. Yanlışa, şerre karşı uyarıyoruz, buna engel oluyoruz. Eksiklerin tamamlanması için projeler, fikirler ortaya koyuyoruz, çözümler ortaya koyuyoruz. Bu yapıcı muhalefet anlayışı sadece eleştiren değil, çözümü ortaya koyan siyaset anlayışı Meclis’te olduğu zaman bunun iktidara da hükümete de çok büyük faydası var. Bunu mutlaka Urfalılara anlatmamız lazım."