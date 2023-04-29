https://sputniknews.com.tr/20230429/dogu-bolgeleri-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1070363924.html
Doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı
Doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı
Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Mardin'in doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T22:46+0300
2023-04-29T22:46+0300
2023-04-29T22:49+0300
türkiye
bayburt
erzincan
tunceli
elazığ
bingöl
diyarbakır
batman
siirt
mardin
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Mardin'in doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.Yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilen yağışlara bağlı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
türkiye
bayburt
erzincan
tunceli
elazığ
bingöl
diyarbakır
batman
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bayburt, erzincan, tunceli, elazığ, bingöl, diyarbakır, batman, siirt, mardin, meteoroloji genel müdürlüğü
bayburt, erzincan, tunceli, elazığ, bingöl, diyarbakır, batman, siirt, mardin, meteoroloji genel müdürlüğü
Doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı
22:46 29.04.2023 (güncellendi: 22:49 29.04.2023) Abone ol
Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Mardin'in doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Mardin'in doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilen yağışlara bağlı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.