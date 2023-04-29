https://sputniknews.com.tr/20230429/dogu-bolgeleri-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1070363924.html

Doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı

Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Mardin'in doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T22:46+0300

2023-04-29T22:46+0300

2023-04-29T22:49+0300

türkiye

bayburt

erzincan

tunceli

elazığ

bingöl

diyarbakır

batman

siirt

mardin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/11/1067163415_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3bdd26ec33cef0bad218108ef5c3a543.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Mardin'in doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.Yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilen yağışlara bağlı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

türkiye

bayburt

erzincan

tunceli

elazığ

bingöl

diyarbakır

batman

siirt

mardin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bayburt, erzincan, tunceli, elazığ, bingöl, diyarbakır, batman, siirt, mardin, meteoroloji genel müdürlüğü