https://sputniknews.com.tr/20230429/cumhurbaskani-erdogan-teknofeste-togg-ile-geldi-1070350808.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'e TOGG ile geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'e TOGG ile geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T12:25+0300
2023-04-29T12:25+0300
2023-04-29T12:29+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST alanına Togg ile geldi.Bugünkü programı kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından İzmir'e geçecek. Saat 15.30'da Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek AK Parti İzmir mitinginde vatandaşa hitap edecek.
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'e TOGG ile geldi
12:25 29.04.2023 (güncellendi: 12:29 29.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST alanına Togg ile geldi.
Bugünkü programı kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından İzmir'e geçecek. Saat 15.30'da Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek AK Parti İzmir mitinginde vatandaşa hitap edecek.