https://sputniknews.com.tr/20230429/corendon-alanyaspor-sahasinda-kazandi-1070345873.html

Corendon Alanyaspor sahasında kazandı

Corendon Alanyaspor sahasında kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor karşılaşması ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T03:22+0300

2023-04-29T03:22+0300

2023-04-29T03:22+0300

spor

ümraniyespor

alanyaspor

spor toto süper lig

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5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselerek kafayı vuran Ahmed Hassan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-026. dakikada orta sahadan başlayan Ümraniyespor atağında Sekidika'nın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Umut Nayır'ın vuruşunu kaleci Runarsson kornere çeldi.38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Cavaleiro'nun ortasında Leroy Fer'in uzanarak vurduğu şut az farkla auta çıktı.Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarı52. dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada topla buluşan Leroy Fer'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Cavalerio, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisinden yaptığı sert vuruşu kaleci Orkun Özdemir kurtardı.58. dakikada Ümraniyespor'un sağ kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunu Furkan Bayır direk dibinde çizgiden çıkarttı.61. dakikada gelişen Ümraniyespor kontratağında rakiplerinden sıyrılan Sekidika'nın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Kayode'nin vuruşu direkten döndü.78. dakikada Ümraniyespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderilen topta Geraldo'nun vuruşunu Yusuf Özdemir çizgiden çıkarttı. Dönen topu kontrol eden Kayode'nin vuruşunu bir kez daha Yusuf Özdemir çizgiden çıkarmayı başardı.84. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa gelişen vuran Zinedine Ferhat'ın şutunu kaleci Orkun Özdemir kurtardı.Müsabaka Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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