https://sputniknews.com.tr/20230429/cin-940-vatandasini-savas-gemileriyle-sudandan-tahliye-etti-1070364403.html
Çin, 940 vatandaşını savaş gemileriyle Sudan'dan tahliye etti
Çin, 940 vatandaşını savaş gemileriyle Sudan'dan tahliye etti
Çin, ordu ile milis güçleri arasında silahlı çatışmaların yaşandığı Sudan'dan 940 vatandaşını savaş gemileriyle tahliye ettiğini bildirdi. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T23:02+0300
2023-04-29T23:02+0300
2023-04-29T23:02+0300
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tan kıfey
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, yaptığı açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait iki geminin, 26-29 Nisan'da 940 Çin vatandaşını Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na ulaştırdığını belirtti.Sözcü Tan, gemilerin bu seferlerde ayrıca başka ülke uyruklu 231 vatandaşın tahliyesini de sağladığını kaydetti.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, toplam 1300 Çin vatandaşının ülkeden tahliye edildiğini, bunların bir kısmının savaş gemileriyle, bir kısmının da diğer yollarla ülkeden çıkarıldığını bildirmişti.Başkent Hartum'da halen Çin vatandaşlarının bulunduğunu aktaran Sözcü Mao, ülkedeki durumu yakından izlediklerini, gerektiği halde yardım etmeye hazır olduklarını ifade etmişti. Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalarSudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile "Hızlı Destek Kuvvetleri" (HDK) adı verilen milis güçleri arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında milis güçlerin düzenli orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
çin
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çin, sudan, tan kıfey, suudi arabistan
çin, sudan, tan kıfey, suudi arabistan
Çin, 940 vatandaşını savaş gemileriyle Sudan'dan tahliye etti
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Çin, ordu ile milis güçleri arasında silahlı çatışmaların yaşandığı Sudan'dan 940 vatandaşını savaş gemileriyle tahliye ettiğini bildirdi.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, yaptığı açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait iki geminin, 26-29 Nisan'da 940 Çin vatandaşını Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na ulaştırdığını belirtti.
Sözcü Tan, gemilerin bu seferlerde ayrıca başka ülke uyruklu 231 vatandaşın tahliyesini de sağladığını kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, toplam 1300 Çin vatandaşının ülkeden tahliye edildiğini, bunların bir kısmının savaş gemileriyle, bir kısmının da diğer yollarla ülkeden çıkarıldığını bildirmişti.
Başkent Hartum'da halen Çin vatandaşlarının bulunduğunu aktaran Sözcü Mao, ülkedeki durumu yakından izlediklerini, gerektiği halde yardım etmeye hazır olduklarını ifade etmişti.
Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar
Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile "Hızlı Destek Kuvvetleri" (HDK) adı verilen milis güçleri arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Ordu ile HDK arasında milis güçlerin düzenli orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.