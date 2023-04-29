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Çavuşoğlu: Sudan'da bize el uzatan insanları bırakamayız
Çavuşoğlu: Sudan'da bize el uzatan insanları bırakamayız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sudan’dan çok sayıda farklı ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden kardeşlerimiz... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T15:41+0300
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AK Parti'den birinci sıra milletvekili adayı olan Çavuşoğlu, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Konyaaltı Devlet Hastanesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarlarının birinci önceliğinin sağlık olduğunu dile getirdi.Türkiye’nin sağlık sisteminin iktidara geldikleri zaman çök kötü olduğuna değinen Çavuşoğlu, yapılan hizmetlerle artık Türkiye’nin sağlıkta dünyada model haline geldiğini bildirdi.Dünya Sağlık Örgütü’nün yaklaşık 15-16 senedir Türkiye’nin sağlık sistemini dünyaya model olarak anlattığını dile getiren Çavuşoğlu, “Her alanda olduğu gibi Türkiye bugün dünyada sağlıkta en önde gelen ülkelerden biri olmuştur. Sadece hastanelerle değil, sağlıkla ilgili her konuda. İşte sigorta konusu eskiden insanlarımızın sigortası yoktu. 65 yaş üstü insanlar sigorta kapsamında değildi. Bugün Türkiye’de hayata geçirdiğimiz sigorta sistemi sayesinde insanlarımızın yüzde 99 sigorta bünyesinde. Evde bakım diye bir anlayış yoktu. Sağlıkla ilgili her alanda devrim ve reformlar yaptık. Bu elbette bütçe ile olur. Bakım yapan kişiye para vermezsen olmaz” ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, Sağlık Bakanlığının bütçesinin 2002 yılında 2,2 milyar lira, 2023’te 293 milyar lira olduğunu kaydetti.'Eskiden yoğun bakım için torpil istenirdi'Sadece bütçe değil, sağlık personel sayısını da ciddi şekilde artırdıklarının altını çizen Çavuşoğlu, “2023 yılı itibariyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde toplamda 14 bini aşkın sağlık kuruluşu var. Sağlık personeli 2002 yılında 378 bindi, şu anda 1 milyon 360 bin kişi. Yani ilave bir milyon kişi. Nüfusumuz artıyor, insanlarımızın beklentisi artıyor. Sağlık hizmetlerini hızlı ve kaliteli vermek için çaba sarf ediyoruz. Büyük bir sağlık ordusu ile milletimizin hizmetindeyiz. Son 21 yılda yatak sayımızı 164 binden 258 bine, nitelikli yatak sayısında 19 binden 165 bine çıkardık. Eskiden yoğun bakımlarda yer bulunmazdı. Milletvekili olduğumuz ilk yıllarda Antalya’da ve Türkiye’nin her yerinde insanlar yoğun bakımda yer bulabilmek için bizden torpil isterdi. Buna müdahale etmek haksızlık olur ve doğru olmazdı. Belki diğer kişinin yoğun bakımda ihtiyacı olan kişinin daha durumu ağır. Siyasetçinin bunlara müdahale etmesi doğru değil ama insanlar çaresiz geliyordu” diye konuştu. Çavuşoğlu, yoğun bakım yatak sayısını 18 kat artırıp, 40 bine çıkardıklarını belirtti.Sudan'dan tahliyelerTürkiye arabuluculuk ve tahliye konusunda bir marka olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, ”Sudan’dan çok sayıda farklı ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden kardeşlerimiz var, onları da inşallah oradaki doktorlarımızla beraber onları da tahliye edeceğiz. Hiç kimseyi geride bırakmıyoruz. Bizden umut bekleyen insanları, bize elini uzatan insanları orada bırakamayız. Onları da ülkelerine gönderiyoruz. Kardeşlerimizi de tahliye edeceğiz. Türkiye bugün her alanda marka küresel bir aktör oldu. Konumumuzu daha da güçlendirmeliyiz” ifadelerine yer verdi.Bakan, yıllarca Konyaaltı’nda yaşayan biri olarak hastanenin bölgeye ilaç gibi geleceğini, Kemer tarafında olabilecek bir kazaya ilk müdahaleler açısından önemli olacağını bildirdi.
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sudan, türkiye, mevlüt çavuşoğlu
sudan, türkiye, mevlüt çavuşoğlu

Çavuşoğlu: Sudan'da bize el uzatan insanları bırakamayız

15:41 29.04.2023
© İHA / İSA AKAR - UMUT YASİN KURTERDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2023
© İHA / İSA AKAR - UMUT YASİN KURTER
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sudan’dan çok sayıda farklı ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden kardeşlerimiz var, onları da inşallah oradaki doktorlarımızla beraber onları da tahliye edeceğiz. Hiç kimseyi geride bırakmıyoruz" dedi.
AK Parti'den birinci sıra milletvekili adayı olan Çavuşoğlu, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Konyaaltı Devlet Hastanesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarlarının birinci önceliğinin sağlık olduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin sağlık sisteminin iktidara geldikleri zaman çök kötü olduğuna değinen Çavuşoğlu, yapılan hizmetlerle artık Türkiye’nin sağlıkta dünyada model haline geldiğini bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün yaklaşık 15-16 senedir Türkiye’nin sağlık sistemini dünyaya model olarak anlattığını dile getiren Çavuşoğlu, “Her alanda olduğu gibi Türkiye bugün dünyada sağlıkta en önde gelen ülkelerden biri olmuştur. Sadece hastanelerle değil, sağlıkla ilgili her konuda. İşte sigorta konusu eskiden insanlarımızın sigortası yoktu. 65 yaş üstü insanlar sigorta kapsamında değildi. Bugün Türkiye’de hayata geçirdiğimiz sigorta sistemi sayesinde insanlarımızın yüzde 99 sigorta bünyesinde. Evde bakım diye bir anlayış yoktu. Sağlıkla ilgili her alanda devrim ve reformlar yaptık. Bu elbette bütçe ile olur. Bakım yapan kişiye para vermezsen olmaz” ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Sağlık Bakanlığının bütçesinin 2002 yılında 2,2 milyar lira, 2023’te 293 milyar lira olduğunu kaydetti.

'Eskiden yoğun bakım için torpil istenirdi'

Sadece bütçe değil, sağlık personel sayısını da ciddi şekilde artırdıklarının altını çizen Çavuşoğlu, “2023 yılı itibariyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde toplamda 14 bini aşkın sağlık kuruluşu var. Sağlık personeli 2002 yılında 378 bindi, şu anda 1 milyon 360 bin kişi. Yani ilave bir milyon kişi. Nüfusumuz artıyor, insanlarımızın beklentisi artıyor. Sağlık hizmetlerini hızlı ve kaliteli vermek için çaba sarf ediyoruz. Büyük bir sağlık ordusu ile milletimizin hizmetindeyiz. Son 21 yılda yatak sayımızı 164 binden 258 bine, nitelikli yatak sayısında 19 binden 165 bine çıkardık. Eskiden yoğun bakımlarda yer bulunmazdı. Milletvekili olduğumuz ilk yıllarda Antalya’da ve Türkiye’nin her yerinde insanlar yoğun bakımda yer bulabilmek için bizden torpil isterdi. Buna müdahale etmek haksızlık olur ve doğru olmazdı. Belki diğer kişinin yoğun bakımda ihtiyacı olan kişinin daha durumu ağır. Siyasetçinin bunlara müdahale etmesi doğru değil ama insanlar çaresiz geliyordu” diye konuştu. Çavuşoğlu, yoğun bakım yatak sayısını 18 kat artırıp, 40 bine çıkardıklarını belirtti.

Sudan'dan tahliyeler

Türkiye arabuluculuk ve tahliye konusunda bir marka olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, ”Sudan’dan çok sayıda farklı ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden kardeşlerimiz var, onları da inşallah oradaki doktorlarımızla beraber onları da tahliye edeceğiz. Hiç kimseyi geride bırakmıyoruz. Bizden umut bekleyen insanları, bize elini uzatan insanları orada bırakamayız. Onları da ülkelerine gönderiyoruz. Kardeşlerimizi de tahliye edeceğiz. Türkiye bugün her alanda marka küresel bir aktör oldu. Konumumuzu daha da güçlendirmeliyiz” ifadelerine yer verdi.
Bakan, yıllarca Konyaaltı’nda yaşayan biri olarak hastanenin bölgeye ilaç gibi geleceğini, Kemer tarafında olabilecek bir kazaya ilk müdahaleler açısından önemli olacağını bildirdi.
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