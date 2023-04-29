https://sputniknews.com.tr/20230429/belarus-ordusu-sinirlardaki-gerginlik-nedeniyle-tatbikatlara-devam-ediyor-1070357138.html

Belarus ordusu sınırlardaki gerginlik nedeniyle tatbikatlara devam ediyor

Belarus ordusu sınırlardaki gerginlik nedeniyle tatbikatlara devam ediyor

Belarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Viktor Guleviç, ordunun düzenlediği yoğun tatbikatların sınırlardaki gerginlikle ilgili... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T17:15+0300

2023-04-29T17:15+0300

2023-04-29T17:16+0300

dünya

belarus

tatbikat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0c/1055506392_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_ead7e4ad429f91c17bdb9cd6637f80a7.jpg

Sputnik Belarus’un açıklamasını yayınladığı Guleviç, ordunun düzenlediği yoğun tatbikatların sınırlardaki gerginlikle ilgili olduğunu söyledi.Guleviç, “Savaş eğitimi, ordu birliklerinin faaliyetlerinin başlıca bileşenidir. Aynı zamanda ülkemizin sınırlarında oluşan gerginlik te söz konusu. Yoğun muharebe eğitimi faaliyetleri yürüten komşularımızın düşmanca adımlarına karşılık vermek zorunda kalıyoruz. Böylece silahlı kuvvetlerimiz de formlarını oldukça yüksek bir seviyede koruyor” diye konuştu.“Şimdi denetimin tugay taktik tatbikatı olan son aşamasına geçtik” diyen Guleviç, muharebe eğitimi faaliyetleri sırasında Belarus ordusunun komşu ülkelerde devam eden tatbikatlar ortamında kendi gücünü öne çıkardığına dikkat çekti.Rus komutan, “Birliklerimizin gereklilik halinde ülkemize yönelik herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu gösteriyoruz. Bu, cumartesi günkü tatbikatın amacını da ortaya koyuyor, hatlarda aktif savunma çatışmalarına girilmesi, ilerleyen düşmanın azami düzeyde bozguna uğratılmasına yardım edecek” ifadelerini kullandı.

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, tatbikat