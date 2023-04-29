https://sputniknews.com.tr/20230429/belarus-ordusu-sinirlardaki-gerginlik-nedeniyle-tatbikatlara-devam-ediyor-1070357138.html
Belarus ordusu sınırlardaki gerginlik nedeniyle tatbikatlara devam ediyor
Belarus ordusu sınırlardaki gerginlik nedeniyle tatbikatlara devam ediyor
Belarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Viktor Guleviç, ordunun düzenlediği yoğun tatbikatların sınırlardaki gerginlikle ilgili... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T17:15+0300
2023-04-29T17:15+0300
2023-04-29T17:16+0300
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belarus
tatbikat
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Sputnik Belarus’un açıklamasını yayınladığı Guleviç, ordunun düzenlediği yoğun tatbikatların sınırlardaki gerginlikle ilgili olduğunu söyledi.Guleviç, “Savaş eğitimi, ordu birliklerinin faaliyetlerinin başlıca bileşenidir. Aynı zamanda ülkemizin sınırlarında oluşan gerginlik te söz konusu. Yoğun muharebe eğitimi faaliyetleri yürüten komşularımızın düşmanca adımlarına karşılık vermek zorunda kalıyoruz. Böylece silahlı kuvvetlerimiz de formlarını oldukça yüksek bir seviyede koruyor” diye konuştu.“Şimdi denetimin tugay taktik tatbikatı olan son aşamasına geçtik” diyen Guleviç, muharebe eğitimi faaliyetleri sırasında Belarus ordusunun komşu ülkelerde devam eden tatbikatlar ortamında kendi gücünü öne çıkardığına dikkat çekti.Rus komutan, “Birliklerimizin gereklilik halinde ülkemize yönelik herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu gösteriyoruz. Bu, cumartesi günkü tatbikatın amacını da ortaya koyuyor, hatlarda aktif savunma çatışmalarına girilmesi, ilerleyen düşmanın azami düzeyde bozguna uğratılmasına yardım edecek” ifadelerini kullandı.
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belarus, tatbikat
Belarus ordusu sınırlardaki gerginlik nedeniyle tatbikatlara devam ediyor
17:15 29.04.2023 (güncellendi: 17:16 29.04.2023) Abone ol
Belarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Viktor Guleviç, ordunun düzenlediği yoğun tatbikatların sınırlardaki gerginlikle ilgili olduğunu belirtti.
Sputnik Belarus’un açıklamasını yayınladığı Guleviç, ordunun düzenlediği yoğun tatbikatların sınırlardaki gerginlikle ilgili olduğunu söyledi.
Guleviç, “Savaş eğitimi, ordu birliklerinin faaliyetlerinin başlıca bileşenidir. Aynı zamanda ülkemizin sınırlarında oluşan gerginlik te söz konusu. Yoğun muharebe eğitimi faaliyetleri yürüten komşularımızın düşmanca adımlarına karşılık vermek zorunda kalıyoruz. Böylece silahlı kuvvetlerimiz de formlarını oldukça yüksek bir seviyede koruyor” diye konuştu.
“Şimdi denetimin tugay taktik tatbikatı olan son aşamasına geçtik” diyen Guleviç, muharebe eğitimi faaliyetleri sırasında Belarus ordusunun komşu ülkelerde devam eden tatbikatlar ortamında kendi gücünü öne çıkardığına dikkat çekti.
Rus komutan, “Birliklerimizin gereklilik halinde ülkemize yönelik herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu gösteriyoruz. Bu, cumartesi günkü tatbikatın amacını da ortaya koyuyor, hatlarda aktif savunma çatışmalarına girilmesi, ilerleyen düşmanın azami düzeyde bozguna uğratılmasına yardım edecek” ifadelerini kullandı.