BBP Genel Başkanı Destici: HDP ve PKK'nın taleplerinin yerine gelmesi için Kılıçdaroğlu aday yapıldı

"Ey Akşener, sen milliyetçi değilsin, partin milliyetçilerin partisi değil. İnanıyorum ki hiçbir milliyetçi sana oy vermeyecek. Çünkü sen sadece partideki milliyetçileri tasfiye ediyorsun. Ne kadar LGBT'li varsa, ne kadar Batı yanlısı, IMF politikalarının takipçisi ekonomist varsa, ne kadar PKK'yla işbirliğini savunan liberal görüşlü insan varsa partini onlarla doldurdun. Karadeniz'de sondaj gemilerimizle doğal gaz bulduk, törenle şebekeye bağlandı. Cumhurbaşkanımız bir yıl boyunca konutlarda sıcak su ve mutfak kullanımının bedava olduğunu açıkladı. Ayrıca bir ay boyunca tamamı bedava. Bunu duyan Akşener, 'Acaba bu gaz gerçekten çıktı mı, yoksa Putin mi bize gönderdi.' dedi. Git bak. Üstelik Sayın Akşener, sana da Kılıçdaroğlu'na da diğer ortaklarına da bedava. Ama PKK'lı yoldaşlarınıza bedava gaz yok, onlara İHA, SİHA, akıllı bomba var. Tepelerine binecek kahraman Mehmetçiklerimiz, Özel Harekat polislerimiz var. Onların da kökünü kazıyacağız. Bir daha yoldaşlık, ortaklık yapacak ne PKK ne HDP ne de başka bir terör örgütü bulamayacaksınız."