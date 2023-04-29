https://sputniknews.com.tr/20230429/bahceli-chpye-oy-veren-kardeslerim-gelin-bu-defa-milliyetci-hareket-partisine-oy-verelim-1070354725.html

Bahçeli: CHP'ye oy veren kardeşlerim gelin bu defa Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verelim

Bahçeli: CHP'ye oy veren kardeşlerim gelin bu defa Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verelim

Eskişehir'de seçmenle buluşan MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'li seçmenen MHP'ye oy vermelerini istedi. 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T14:43+0300

2023-04-29T14:43+0300

2023-04-29T14:43+0300

2023 türkiye seçimleri

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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Eskişehir'de seçmenle buluşan MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'li seçmenen MHP'ye oy vermelerini istedi.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:""Eskişehir Yunus Emre'nin şehridir. Davetim gençleredir. Gelin canlar bir olalım, el ele olalım. Bölünmede huzur yoktur. Kavgada gelecek yoktur. Seyit Battalgazi'nin emanetine sahip çıkmalıyız. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye. Diyorum ki milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşarız, engelleri zorlukları hep birlikte aşarız.Bu ülkeye sevdalı olmanın kolay olmadığını çok iyi biliyoruz. Bizim yerimiz sipariş anketler değil. Kalemi küf tutmuş gazeteciler değil. 14 Mayıs tarihinde, vakit yaklaştıkça zillet ittifakının korkuya kapıldığını, korktuğunu görüyoruz.Milliyetçi Hareket Partisi'ne sonuna kadar destek olacak mısınız? Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olacak mıyız? Doğru zaman, doğru adam, 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan. Ezberleri hep birlikte bozalım. CHP'ye oy veren kardeşlerim gelin bu defa Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verelim. İyi Parti'ye oy veren kardeşlerim, gelin buzları eritelim MHP'ye oy verelim. Zilletin sonu yoktur.Kürt kökenli kardeşlerimle, bölücü PKK terör örgütüyle en küçük bağlantısı yoktur. Zillet partilerinin hepsinin ağzı aynı. Selahattin Demirtaş ne diyorsa Kılıçdaroğllu onu söylemektedir. HDP'li Pervin Buldan ne söylüyorsa İyi Partili Akşener onu söylemektedir.Nifak saçan zillet partilerine iyi gözle bakmayız. Milli birliği bozanlara, provokasyon yapanlara Eskişehir izin vermez."

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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)