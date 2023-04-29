https://sputniknews.com.tr/20230429/bahceli-chp-yonetiminin-gazi-mustafa-kemal-ataturk-ile-hicbir-ilgisi-ve-iliskisi-kalmamistir-1070363213.html

Bahçeli: CHP yönetiminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile hiçbir ilgisi ve ilişkisi kalmamıştır

Bahçeli: CHP yönetiminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile hiçbir ilgisi ve ilişkisi kalmamıştır

MHP lideri Bahçeli, "Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile hiçbir ilgisi ve ilişkisi kalmamıştır. O halde 'Mustafa Kemal'... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T22:21+0300

2023-04-29T22:21+0300

2023-04-29T22:27+0300

2023 türkiye seçimleri

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

kürt

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir Odunpazarı Meydanı'nda partisinin düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkenin dirliğine, milletin birliğine, insanların huzur ve refahına en üst düzeyde katkı sağlamasını temenni etti.Eskişehir'in Yunus Emre'nin memleketi olduğunu hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:'İstiklalimizi ve istikrarımızı koruyarak istikbalimizi hazırlıyoruz'Devlet Bahçeli, engellerin, zorlukların hep birlikte aşılacağını dile getirdi.Cumhuriyet'in yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte ihya edeceklerini vurgulayan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:'Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep tahrikçiliğine sapmıştır'Bahçeli, seçimlerde MHP Eskişehir milletvekili adaylarına da destek istedi.Eskişehirlilere ezberleri bozmaları çağrısında bulunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:'Kürt kökenli kardeşlerim Türk milletinin şerefli mensuplarıdır''Türk milletini aldatamazlar'Bin yıllık kardeşlik hukuku üzerinde hesap yapanlara müsamaha gösteremeyeceklerini anlatan Bahçeli, "Nifak saçan zillet partilerine hoşgörüyle bakamayız, bakmayız. Kandil'e yuvalanmış, PKK terör örgütünün elebaşları Kılıçdaroğlu'na aleni destek açıklaması yapıyor. Biri susuyor, diğeri konuşuyor. Biri duruyor, diğeri başlıyor. Türkiye'den ve Türk milletinden intikam almak için fırsat kollayan ne kadar Türk düşmanı varsa aynı kuyrukta sıraya giriyor. Milli birlik ve kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara Eskişehir izin vermez. Etnik ve mezhep uçurumuna Türkiye'yi çekmek için provokasyon yapanlara Eskişehir müsaade etmez. Türk milletini aldatamazlar" değerlendirmesinde bulundu.Bahçeli, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şunları söyledi:'Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği samimi değildir'Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı Alevi videosunu hatırlatarak, onun etnik ve mezhep temelli kimlik siyasetinin çok tehlikeli olduğunu söyledi.'Geçtiğimiz günlerde ilk kez Alevi olduğunu itiraf etti'Kılıçdaroğlu'na, "Sonu uçurum olan bu yoldan derhal dönmelidir" çağrısında bulunan Bahçeli, şöyle konuştu:'Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz canımız, can beraberimizdir'Bahçeli, her alanda bir uzlaşma vasatının tezahür etmesi gerektiğine değinerek, uzlaşmanın adresinin de büyük Türk milletinin tarihi varlığı olduğunu vurguladı.Üstesinden gelinemeyecek, altından kalkılamayacak hiçbir sorunun olmadığını anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:'Cumhur İttifakı Türkiye'nin huzurlu, güvenli yönetimi için vardır'Devlet Bahçeli, sıranın aziz millette olduğunu belirterek, "O halde aziz milletim sıra sende zillete 'dur', Cumhur'a 'devam' etmek için Eskişehirli kardeşlerim sıra alayınızda" ifadesini kullandı.14 Mayıs'tan sonra yasama faaliyetlerine etkinlik kazandırmak, denge ve denetim işlevinin teminatı olmak için Milliyetçi Hareket Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek bir temsil gücü elde etmesinin hayati önemi olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:Bahçeli, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde millete verdikleri 100 sözün tamamını gerçekleştirmeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, kürt