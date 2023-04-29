https://sputniknews.com.tr/20230429/ankara-merkezli-15-ilde-fetopkk-operasyonu-54-supheliye-gozalti-karari-1070347629.html
Ankara merkezli 15 ilde FETÖ/PKK operasyonu: 54 şüpheliye gözaltı kararı
Ankara merkezli 15 ilde FETÖ/PKK operasyonu: 54 şüpheliye gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen PKK/KCK ve FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde 54 şüphelinin Ankara... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T10:27+0300
2023-04-29T10:27+0300
2023-04-29T10:54+0300
türkiye
türkiye
ankara
fetö
pkk
operasyon
gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen PKK/KCK ve FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde 54 şüphelinin Ankara merkezli 15 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
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türkiye, ankara, fetö, pkk, operasyon, gözaltı kararı
türkiye, ankara, fetö, pkk, operasyon, gözaltı kararı
Ankara merkezli 15 ilde FETÖ/PKK operasyonu: 54 şüpheliye gözaltı kararı
10:27 29.04.2023 (güncellendi: 10:54 29.04.2023) Abone ol
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen PKK/KCK ve FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde 54 şüphelinin Ankara merkezli 15 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen PKK/KCK ve FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde 54 şüphelinin Ankara merkezli 15 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.