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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230429/aksener-turkiyedeki-hirsizligi-yolsuzlugu-bitirecegiz-1070354051.html
Akşener: Türkiye'deki hırsızlığı yolsuzluğu bitireceğiz
Akşener: Türkiye'deki hırsızlığı yolsuzluğu bitireceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'deki hırsızlığı yolsuzluğu bitireceğiz. Diyorlar ki, sosyal yardım bunlar gelirse bitecek. Hadi be oradan... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T14:07+0300
2023-04-29T14:08+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
seçim
türkiye
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Şanlıurfa'da seçim koordinasyon merkezi açan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener özetle şöyle konuştu:"Şanlıurfalılar, Hz. Adem kıssasını bilirler. Harama el uzatırsan edep ve ahlakın kaybolur. Buradan çiftçi bir kardeşimi kürsüye çıkarıp yaşadığı sorunları anlattı. Pandemi döneminde gıdanın, tarımın bekanın beka sorunu olduğunu öğrendik. Peki Şanlıurfa, tarım konusunda her türlü teşvikin verilmesi gereken yer değil mi?Çiftçinin tarlasını sulaması gerekmez mi? Bunu biz bitireceğiz. Türkiye'deki hırsızlığı yolsuzluğu bitireceğiz. Diyorlar ki, sosyal yardım bunlar gelirse bitecek. Hadi be oradan, sosyal devlet olmak görevdir. Mansur Yavaş Ankara'da aday oldu. Sosyal yardımların biteceğini söylediler. Mansur Bey elinde kolilerle yardım yapmak yerine, onlara kart verdi.Öğrencilere destek oldu. Kışın doğalgaz parasını ödedi vatandaşın. Daha fazla sosyal yardım yaptı. Kadınlarımıza sesleniyorum, ev kadınlarına verilen yardım parasının yaşını 60 yaşına çekeceğiz ve daha da rahat edeceksiniz.Şanlıurfa'da yaşayan her 100 gencin 12'si işsiz. Tarımın merkezi olan, Türkiye'yi doyuran bu şehrin destek olarak aldığı pay, Türkiye'nin 81. sırasında. Fakirlikten kurtulmak mümkün mü, iş bulmak mümkün mü? Elbette hayır.İktidara gelir gelmez 1 ay içinde 100 bin öğretmen atayacağız. Şanlıurfa'da sel oldu ama yaralar sarılmadı. Sizlerden İyi Parti'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na 1'er oy istiyorum. Bir oy Meral'e, bir oy da Kemal'e diyorum. Gerçekten savaşa gitmiyoruz. Seçime gidiyoruz. Herkesi tartın, o tartının neticesinde kime inanıyorsanız oyunuzu ona verin.Gencin, yaşlının, haksızlığa uğrayanın çözümü inşallah 14 Mayıs'ta vereceğiniz oylarla belli olacak. Bu sorunları biz çözeceğiz inşallah."
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meral akşener, seçim, türkiye
meral akşener, seçim, türkiye

Akşener: Türkiye'deki hırsızlığı yolsuzluğu bitireceğiz

14:07 29.04.2023 (güncellendi: 14:08 29.04.2023)
© CHP/ALP EREN KAYAKemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'deki hırsızlığı yolsuzluğu bitireceğiz. Diyorlar ki, sosyal yardım bunlar gelirse bitecek. Hadi be oradan, sosyal devlet olmak görevdir. Mansur Yavaş Ankara'da aday oldu. Sosyal yardımların biteceğini söylediler. Mansur Bey elinde kolilerle yardım yapmak yerine, onlara kart verdi" dedi
Şanlıurfa'da seçim koordinasyon merkezi açan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener özetle şöyle konuştu:
"Şanlıurfalılar, Hz. Adem kıssasını bilirler. Harama el uzatırsan edep ve ahlakın kaybolur. Buradan çiftçi bir kardeşimi kürsüye çıkarıp yaşadığı sorunları anlattı. Pandemi döneminde gıdanın, tarımın bekanın beka sorunu olduğunu öğrendik. Peki Şanlıurfa, tarım konusunda her türlü teşvikin verilmesi gereken yer değil mi?
Çiftçinin tarlasını sulaması gerekmez mi? Bunu biz bitireceğiz. Türkiye'deki hırsızlığı yolsuzluğu bitireceğiz. Diyorlar ki, sosyal yardım bunlar gelirse bitecek. Hadi be oradan, sosyal devlet olmak görevdir. Mansur Yavaş Ankara'da aday oldu. Sosyal yardımların biteceğini söylediler. Mansur Bey elinde kolilerle yardım yapmak yerine, onlara kart verdi.
Öğrencilere destek oldu. Kışın doğalgaz parasını ödedi vatandaşın. Daha fazla sosyal yardım yaptı. Kadınlarımıza sesleniyorum, ev kadınlarına verilen yardım parasının yaşını 60 yaşına çekeceğiz ve daha da rahat edeceksiniz.
Şanlıurfa'da yaşayan her 100 gencin 12'si işsiz. Tarımın merkezi olan, Türkiye'yi doyuran bu şehrin destek olarak aldığı pay, Türkiye'nin 81. sırasında. Fakirlikten kurtulmak mümkün mü, iş bulmak mümkün mü? Elbette hayır.
İktidara gelir gelmez 1 ay içinde 100 bin öğretmen atayacağız. Şanlıurfa'da sel oldu ama yaralar sarılmadı. Sizlerden İyi Parti'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na 1'er oy istiyorum. Bir oy Meral'e, bir oy da Kemal'e diyorum. Gerçekten savaşa gitmiyoruz. Seçime gidiyoruz. Herkesi tartın, o tartının neticesinde kime inanıyorsanız oyunuzu ona verin.
Gencin, yaşlının, haksızlığa uğrayanın çözümü inşallah 14 Mayıs'ta vereceğiniz oylarla belli olacak. Bu sorunları biz çözeceğiz inşallah."
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