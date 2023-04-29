https://sputniknews.com.tr/20230429/aksener-savasa-gitmiyoruz-secime-gidiyoruz-1070365223.html

Akşener: Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz

Akşener: Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz. Seçim seçmen için bayramdır, sizden ricam ben başta olmak üzere herkesi tartın. O... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T23:34+0300

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2023 türkiye seçimleri

meral akşener

iyi parti

seçim

savaş

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da partisinin seçim koordinasyon merkezi önünde seçim otobüsünden yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.Şanlıurfa'nın kimsenin tapulu malı olmadığını ve 14 Mayıs akşamı birilerinin bunu anlayacağını söyleyen Akşener, esnaf için müşteri nasıl velinimetse, siyasetçi için de seçmenin velinimet olduğunu belirtti.Siyasi partilerin seçmenin sesini duyup proje ve hizmet ürettiğini anlatan Akşener, "O çarelerden beğendiğinize oy verirsiniz. Ama uzun bir zamandır Türkiye bunu yaşamıyor. Siz Şanlıurfa'nın içinde bile 4'e, 5'e bölünmeye gayret edilen bir dille karşı karşıyasınız. Bu nedir, şuculuk, buculuk üstünden birbirimizin karşısına dikilen insanlar haline getirildik" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin savaşa değil seçime gittiğini dile getiren Akşener, şöyle devam etti:Şanlıurfa'ya seçim öncesinde de ziyaretlerde bulunduğunu, yöre çiftçisinin sulama ile elektrik sorunlarını bildiğini ifade eden Akşener, kentteki tarımsal sulama problemini bitireceklerini dile getirdi.Kendisini dinleyen iki gence görev veren Akşener, verdiği sözleri yerine getirmediği takdirde kendisinden hesap sormalarını istedi.Akşener, Şanlıurfa'da yaşanan sel ve deprem sonrası zarar gören vatandaşların hiçbir imkanının iyileştirilmediğinin kendisine söylendiğini aktararak, "Hepsini inşallah 15 gün sonra helal oylarınızla Sayın Kılıçdaroğlu'na bir oy ve İYİ Parti'ye bir oy vererek, İYİ Parti'yi birinci, Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı yaparak bütün bu meselenin çözülmesini sağlayacağız. Şöyle diyoruz, bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e" diye konuştu.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı:

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meral akşener, iyi parti, seçim, savaş