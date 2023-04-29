Akşener: Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Sarıgül Radyo Sputnik’te
08:05
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Seçime giderken 'şampanya - seccade' tartışması
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 16 gün kala hangi konular gündemde?
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kolajen aşısının cilde etkileri nelerdir?
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye için önemi
15:15
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Dünya çapında 'dolardan çıkma' eğilimi
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Siyasette 'darbe' polemiği
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Siyasetin dar sokakları
18:34
91 dk
Z RAPORU
Soylu'nun "siyasi darbe girişimi" açıklaması
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
08:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock 'bir gerilim efsanesi'
08:15
8 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Rus zannettiği kadın mozaik stelini yıktı
08:30
2 dk
ÖZEL HABER
Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımlarıyla ilgileniyor
09:00
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
09:17
7 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya bir yasak da Polonya’dan geldi
09:32
2 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri operasyonlara katılan herkesi savaş gazisi kabul eden yasa onaylandı
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Küresel İlişkiler Uzmanı Alvarado: Lavrov'un ziyareti, ABD hegemonyasını dengelemeye yönelik
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Dünyanın en büyük uzay ve havacılık organizasyonu’ için en güçlü aday Antalya
10:21
2 dk
ÖZEL HABER
Güney Kore’den Ukrayna’ya silah vetosu
10:31
2 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
10:41
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenski rejiminin sonu gelebilir
16:31
2 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı General Krivonos: Naziler gibi ilerlemeliyiz
16:40
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock 'bir gerilim efsanesi'
16:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
17:06
10 dk
ÖZEL HABER
Doç. Cihat Yaycı: Türkiye ve Suriye’nin anlaşması Yunan-Rum oyununu bozar
17:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur: ABD, Birleşmiş Milletler’i kurallara aykırı kararlar almak için kullanıyor
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Suriye, Rusya ve İran zirvesi: ‘Ülkeler ABD destekli YPG’nin statü talebine karşı hemfikir’
18:47
5 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ Genel Sekreteri Ming, örgütün yerel para birimi kullanımına ilişkin konuştu
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin Rus gazetecilere vize engeline yanıt
19:44
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy kabul etti, ilk kez Çin devlet başkanı ile görüştü
20:00
3 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
20:14
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
20:31
7 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230429/aksener-savasa-gitmiyoruz-secime-gidiyoruz-1070365223.html
Akşener: Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz
Akşener: Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz. Seçim seçmen için bayramdır, sizden ricam ben başta olmak üzere herkesi tartın. O... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T23:34+0300
2023-04-29T23:36+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
iyi parti
seçim
savaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069699781_0:194:2952:1855_1920x0_80_0_0_f3e951353481db87f4a93bce58ade0f0.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da partisinin seçim koordinasyon merkezi önünde seçim otobüsünden yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.Şanlıurfa'nın kimsenin tapulu malı olmadığını ve 14 Mayıs akşamı birilerinin bunu anlayacağını söyleyen Akşener, esnaf için müşteri nasıl velinimetse, siyasetçi için de seçmenin velinimet olduğunu belirtti.Siyasi partilerin seçmenin sesini duyup proje ve hizmet ürettiğini anlatan Akşener, "O çarelerden beğendiğinize oy verirsiniz. Ama uzun bir zamandır Türkiye bunu yaşamıyor. Siz Şanlıurfa'nın içinde bile 4'e, 5'e bölünmeye gayret edilen bir dille karşı karşıyasınız. Bu nedir, şuculuk, buculuk üstünden birbirimizin karşısına dikilen insanlar haline getirildik" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin savaşa değil seçime gittiğini dile getiren Akşener, şöyle devam etti:Şanlıurfa'ya seçim öncesinde de ziyaretlerde bulunduğunu, yöre çiftçisinin sulama ile elektrik sorunlarını bildiğini ifade eden Akşener, kentteki tarımsal sulama problemini bitireceklerini dile getirdi.Kendisini dinleyen iki gence görev veren Akşener, verdiği sözleri yerine getirmediği takdirde kendisinden hesap sormalarını istedi.Akşener, Şanlıurfa'da yaşanan sel ve deprem sonrası zarar gören vatandaşların hiçbir imkanının iyileştirilmediğinin kendisine söylendiğini aktararak, "Hepsini inşallah 15 gün sonra helal oylarınızla Sayın Kılıçdaroğlu'na bir oy ve İYİ Parti'ye bir oy vererek, İYİ Parti'yi birinci, Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı yaparak bütün bu meselenin çözülmesini sağlayacağız. Şöyle diyoruz, bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e" diye konuştu.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0e/1069699781_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_8d231d85e3c07d97ca0b08455582f00e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meral akşener, iyi parti, seçim, savaş
meral akşener, iyi parti, seçim, savaş

Akşener: Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz

23:34 29.04.2023 (güncellendi: 23:36 29.04.2023)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in Beylikdüzü'ndeki iftar programına katılarak konuşma yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in Beylikdüzü'ndeki iftar programına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2023
© AA
Abone olTelegram
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz. Seçim seçmen için bayramdır, sizden ricam ben başta olmak üzere herkesi tartın. O tartının neticesinde vicdanınıza, aklınıza, kalbinize hangimiz uyuyorsak ona oy verin" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da partisinin seçim koordinasyon merkezi önünde seçim otobüsünden yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Şanlıurfa'nın kimsenin tapulu malı olmadığını ve 14 Mayıs akşamı birilerinin bunu anlayacağını söyleyen Akşener, esnaf için müşteri nasıl velinimetse, siyasetçi için de seçmenin velinimet olduğunu belirtti.
Siyasi partilerin seçmenin sesini duyup proje ve hizmet ürettiğini anlatan Akşener, "O çarelerden beğendiğinize oy verirsiniz. Ama uzun bir zamandır Türkiye bunu yaşamıyor. Siz Şanlıurfa'nın içinde bile 4'e, 5'e bölünmeye gayret edilen bir dille karşı karşıyasınız. Bu nedir, şuculuk, buculuk üstünden birbirimizin karşısına dikilen insanlar haline getirildik" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin savaşa değil seçime gittiğini dile getiren Akşener, şöyle devam etti:
"Allah kabul etsin inşallah ben 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılan hacı bir kadınım. Yahu biz seçimi kazandığımızda şampanyayla kutlayacakmışız. Yahu namaz kılan bir insan alkolün tadını bilmez. Bunu söyleyen ahmaklar da benim kim olduğumu bilirler, bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz be kardeşim, böyle bir şey olmaz. Şimdi ama bir şey var. Evet, ben namazlı bir kadınım, Cenabıhak inşallah kabul eder hepimiziz. Amma velakin ben iyi bir insan mıyım, o önemli? Kul hakkına el uzatıyor muyum, o önemli. Ben harama el uzatıyor muyum, o önemli. Senin 82 puan almış çocuğunu tayin etmek yerine, yakınım olan, ayısı, dayısı olan AK Parti'de 52 puanlık bir genci atıyorsa, işte onun iyi insan olmakla, kul hakkıyla bir alakası yoktur, harama el uzatmış demektir."
Şanlıurfa'ya seçim öncesinde de ziyaretlerde bulunduğunu, yöre çiftçisinin sulama ile elektrik sorunlarını bildiğini ifade eden Akşener, kentteki tarımsal sulama problemini bitireceklerini dile getirdi.
Kendisini dinleyen iki gence görev veren Akşener, verdiği sözleri yerine getirmediği takdirde kendisinden hesap sormalarını istedi.
Akşener, Şanlıurfa'da yaşanan sel ve deprem sonrası zarar gören vatandaşların hiçbir imkanının iyileştirilmediğinin kendisine söylendiğini aktararak, "Hepsini inşallah 15 gün sonra helal oylarınızla Sayın Kılıçdaroğlu'na bir oy ve İYİ Parti'ye bir oy vererek, İYİ Parti'yi birinci, Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı yaparak bütün bu meselenin çözülmesini sağlayacağız. Şöyle diyoruz, bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz. Seçim seçmen için bayramdır, sizden ricam ben başta olmak üzere herkesi tartın. O tartının neticesinde vicdanınıza, aklınıza, kalbinize hangimiz uyuyorsak ona oy verin. Oylarınızı çantada keklik saydırmayın. Siyasetçi takımına, sizi istismar etmelerine müsaade etmeyin. Aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Şanlıurfa'nın, Türkiye'nin her yerinde gencin, yaşlının, emeklinin, kadının, haksızlığa uğrayanın çözümü inşallah 14 Mayıs akşamı vereceğimiz oylarla helal oylarla biz kazanacağız ve onları çözeceğiz inşallah."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала