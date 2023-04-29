https://sputniknews.com.tr/20230429/afad-deprem-bolgesinden-tahliye-edilip-geri-donmek-isteyenlere-kolaylik-saglanacak-1070345356.html
AFAD: Deprem bölgesinden tahliye edilip geri dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak
AFAD: Deprem bölgesinden tahliye edilip geri dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), deprem bölgesinden tahliye edilenlerin istemeleri halinde afet öncesinde bulundukları kente dönüşleri için... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T02:10+0300
2023-04-29T02:10+0300
2023-04-29T02:10+0300
türkiye
deprem
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
afad
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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve tahliye edilen vatandaşların afet öncesinde ikamet ettikleri kente dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu belirtildi.Açıklamada, "Afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (kara yolu, demir yolu, hava yolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır" ifadesine yer verildi.
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deprem, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afad
deprem, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afad
AFAD: Deprem bölgesinden tahliye edilip geri dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), deprem bölgesinden tahliye edilenlerin istemeleri halinde afet öncesinde bulundukları kente dönüşleri için kolaylık sağlanacağı bildirildi.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve tahliye edilen vatandaşların afet öncesinde ikamet ettikleri kente dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (kara yolu, demir yolu, hava yolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır" ifadesine yer verildi.