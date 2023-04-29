https://sputniknews.com.tr/20230429/adalet-bakani-bozdag-soyledigi-lafin-nereye-gittigini-sayin-kilicdaroglu-da-bilmiyor-1070356915.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Söylediği lafın nereye gittiğini Sayın Kılıçdaroğlu da bilmiyor

Adalet Bakanı Bozdağ: Söylediği lafın nereye gittiğini Sayın Kılıçdaroğlu da bilmiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Benim söylediğim bir lafta şükür namazı, secde geçiyor diye secdeyi, şükür namazını Orta Doğu bataklığına kodlanmış kafalar olarak... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T16:50+0300

2023-04-29T16:50+0300

2023-04-29T16:50+0300

2023 türkiye seçimleri

bekir bozdağ

kemal kılıçdaroğlu

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Şanlıurfadan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, partisinin Seçim İrtibat Bürosunun açılışında konuştu.Son 21 yılda Türkiyenin büyük bir değişim yaşadığını ifade eden Bozdağ, şunları söyledi:"Bugün bir dünya bir araya gelmiş Türkiyenin seçimlerini takip ediyorlar. Türkiyede seçim ne olacak? Sonuçları ne olacak? Erdoğan gidecek mi kalacak mı? diye merak edenler, emin olun Avrupada, Amerikada, Türkiyedekilerden daha fazla. Gözleri, kulakları burada. Her gün, anbean burayı takip ediyorlar. Neden? Çünkü Türkiyenin büyük yürüyüşünden en büyük endişeyi onlar duyuyorlar. Bu yürüyüşü durdurmanın yolunun Erdoğanı durdurmaktan geçtiğine inandıkları için Erdoğan kaybederse Türkiye kaybedecek. Erdoğanın yükselişi durursa Türkiyenin yükselişinin duracağına inanıyorlar. Türkiyenin de Cumhurbaşkanımızın da yükselişi durmayacaktır."Şanlıurfa üzerine kurulan tuzakları bozacaklarının altını çizen Bozdağ, yollarına daha güçlü devam edeceklerini belirtti.Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamaların bazı kesimleri rahatsız ettiğini, bu açıklamalar nedeniyle haksız saldırılara geçildiğini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:Benim söylediğim bir lafta şükür namazı, secde geçiyor diye secdeyi, şükür namazını Orta Doğu bataklığına kodlanmış kafalar olarak yaftalayan ilkel bir zihniyetle karşı karşıyayız. Söylediği lafın nereye gittiğini Sayın Kılıçdaroğlu da bilmiyor, avanesi de bilmiyor. Ne demişim ben? O gün şükür secdesi kılanlar da olacaktır, temiz alnını secdeye koyanlar da olacaktır. Bu lafı söyleyeni yani beni, Orta Doğu bataklığına kodlanmış bir kafa olarak takdim ediyor. Orta Doğu bataklığından kastın nedir senin? Seccade mi, şükür secdesi mi, namaz mı? Benim söylediğim lafın Orta Doğu bataklığıyla uzaktan, yakından ne alakası var? Ama mesele siyasi istismar, istismar ediyorlar. Bizim iktidar olduğumuz dönemde bu ülkede hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmemiştir.

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bekir bozdağ, kemal kılıçdaroğlu