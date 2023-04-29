https://sputniknews.com.tr/20230429/10-bin-polis-alim-ilani-resmi-gazetede-1070345451.html
10 bin polis alım ilanı Resmi Gazete’de
10 bin polis alım ilanı Resmi Gazete’de
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayınlandı. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T02:42+0300
2023-04-29T02:42+0300
2023-04-29T02:42+0300
türkiye
resmi gazete
polis
alım
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Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 ve 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından yönetmeliğe uygun adaylar arasından lisans mezunu 6 bin 800 erkek, bin 200 kadın ve ön lisans mezunu bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.Adaylar 01-19 Mayıs tarihleri arasında 'www.pa.edu.tr' adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecek.Sınavlarda başarılı olarak Polis Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adaylar Polis Memuru olarak atanacak.
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resmi gazete, polis, alım
resmi gazete, polis, alım
10 bin polis alım ilanı Resmi Gazete’de
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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayınlandı.
Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 ve 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından yönetmeliğe uygun adaylar arasından lisans mezunu 6 bin 800 erkek, bin 200 kadın ve ön lisans mezunu bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.
Adaylar 01-19 Mayıs tarihleri arasında 'www.pa.edu.tr' adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecek.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adaylar Polis Memuru olarak atanacak.