https://sputniknews.com.tr/20230428/yolcu-kabin-memuruna-saldirdi-thy-ucagi-acil-inis-yapti-1070306174.html
Yolcu kabin memuruna saldırdı, THY uçağı acil iniş yaptı
Yolcu kabin memuruna saldırdı, THY uçağı acil iniş yaptı
İstanbul-Mogadişu seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında bulunan ve alkollü olduğu öne sürülen Somali uyruklu bir yolcu kabin memuruna saldırdı... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T11:05+0300
2023-04-28T11:05+0300
2023-04-28T11:05+0300
yaşam
thy
türk hava yolları (thy)
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THY'nin TK-646 sefer sayılı TC-LCK kuyruk tescilli Boeing 737-8 MAX tipi uçak Somali Mogadişu seferini yapmak üzere gece 02.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.Uçak, Mısır Hava Sahası'na girmesinin ardından alkollü olduğu öğrenilen Somali uyruklu bir yolcu uçakta bulunan diğer yolcuları rahatsız etmeye başladı.Bunun üzerine kabin ekibi alkollü olduğu öne sürülen yolcuyu uyardı. Somali uyruklu yolcu bunun üzerine kabin memuruna saldırıda bulundu. Olay üzerine yolcuya plastik kelepçe takıldı. THY uçağının pilotu bunun üzerine Antalya Havalimanı'na acil iniş kararı aldı.Sabah 06.00'da uçak Antalya Havalimanı'na iniş yaparken, olay çıkartan yolcu gözaltına alındı. Somali uyruklu yolcunun İstanbul'a gönderilmesinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
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thy, türk hava yolları (thy)
thy, türk hava yolları (thy)
Yolcu kabin memuruna saldırdı, THY uçağı acil iniş yaptı
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İstanbul-Mogadişu seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında bulunan ve alkollü olduğu öne sürülen Somali uyruklu bir yolcu kabin memuruna saldırdı. Saldıran yolcuya plastik kelepçe takılırken, olay nedeniyle THY uçağı Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
THY'nin TK-646 sefer sayılı TC-LCK kuyruk tescilli Boeing 737-8 MAX tipi uçak Somali Mogadişu seferini yapmak üzere gece 02.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
Uçak, Mısır Hava Sahası'na girmesinin ardından alkollü olduğu öğrenilen Somali uyruklu bir yolcu uçakta bulunan diğer yolcuları rahatsız etmeye başladı.
Bunun üzerine kabin ekibi alkollü olduğu öne sürülen yolcuyu uyardı. Somali uyruklu yolcu bunun üzerine kabin memuruna saldırıda bulundu. Olay üzerine yolcuya plastik kelepçe takıldı. THY uçağının pilotu bunun üzerine Antalya Havalimanı'na acil iniş kararı aldı.
Sabah 06.00'da uçak Antalya Havalimanı'na iniş yaparken, olay çıkartan yolcu gözaltına alındı. Somali uyruklu yolcunun İstanbul'a gönderilmesinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.