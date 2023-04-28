Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde turist sayısı arttı: Turizm geliri 8.7 milyar dolar oldu

© İHA Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114,18 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 28,09 artışla Bulgaristan ikinci, yüzde 20,66 artışla Almanya üçüncü oldu. Bu ülkeleri İran ve Gürcistan izledi. Türkiye'ye üç ayda Rusya Federasyonu'ndan 772 bin 681, Bulgaristan'dan 523 bin 150, Almanya'dan da 504 bin 847 kişi geldi.