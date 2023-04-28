https://sputniknews.com.tr/20230428/yarisi-bizden-kampanyasina-istanbulda-2-gunde-gelen-basvuru-sayisi-291-bin-526-1070314728.html
'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul'dan gelen başvuru sayısı 291 bin 526
'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul'dan gelen başvuru sayısı 291 bin 526
Bakan Kurum, "Yarısı Bizden ile konutlarınızın dönüşümünde maliyetin yarısını biz ödüyoruz, evlerinizi TOKİ güvencesiyle dönüştürüyoruz. İstanbul’da 2 günde... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T13:31+0300
2023-04-28T13:31+0300
2023-04-28T13:36+0300
türkiye
kampanya
başvuru
kentsel dönüşüm
murat kurum
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'Yarısı Bizden' kampanyasına yapılan başvuru sayısını paylaştı.Kurum, yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden ile konutlarınızın dönüşümünde maliyetin yarısını biz ödüyoruz, evlerinizi TOKİ güvencesiyle dönüştürüyoruz. İstanbul’da 2 günde gelen başvuru sayısı 291 bin 526, bağımsız birim için 47 bin 400'e ulaştı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230427/bakan-kurum-kentsel-donusumde-yarisi-bizden-kampanyasina-basvuru-sayisi-20-bin-147ye-ulasti-1070241904.html
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kampanya, başvuru, kentsel dönüşüm, murat kurum
kampanya, başvuru, kentsel dönüşüm, murat kurum
'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul'dan gelen başvuru sayısı 291 bin 526
13:31 28.04.2023 (güncellendi: 13:36 28.04.2023) Abone ol
Bakan Kurum, "Yarısı Bizden ile konutlarınızın dönüşümünde maliyetin yarısını biz ödüyoruz, evlerinizi TOKİ güvencesiyle dönüştürüyoruz. İstanbul’da 2 günde gelen başvuru sayısı 291 bin 526, bağımsız birim için 47 bin 400'e ulaştı" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'Yarısı Bizden' kampanyasına yapılan başvuru sayısını paylaştı.
Kurum, yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden ile konutlarınızın dönüşümünde maliyetin yarısını biz ödüyoruz, evlerinizi TOKİ güvencesiyle dönüştürüyoruz. İstanbul’da 2 günde gelen başvuru sayısı 291 bin 526, bağımsız birim için 47 bin 400'e ulaştı" ifadelerini kullandı.