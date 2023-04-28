https://sputniknews.com.tr/20230428/yarisi-bizden-kampanyasina-istanbulda-2-gunde-gelen-basvuru-sayisi-291-bin-526-1070314728.html

'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul'dan gelen başvuru sayısı 291 bin 526

'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul'dan gelen başvuru sayısı 291 bin 526

Bakan Kurum, "Yarısı Bizden ile konutlarınızın dönüşümünde maliyetin yarısını biz ödüyoruz, evlerinizi TOKİ güvencesiyle dönüştürüyoruz. İstanbul’da 2 günde... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T13:31+0300

2023-04-28T13:31+0300

2023-04-28T13:36+0300

türkiye

kampanya

başvuru

kentsel dönüşüm

murat kurum

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'Yarısı Bizden' kampanyasına yapılan başvuru sayısını paylaştı.Kurum, yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden ile konutlarınızın dönüşümünde maliyetin yarısını biz ödüyoruz, evlerinizi TOKİ güvencesiyle dönüştürüyoruz. İstanbul’da 2 günde gelen başvuru sayısı 291 bin 526, bağımsız birim için 47 bin 400'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230427/bakan-kurum-kentsel-donusumde-yarisi-bizden-kampanyasina-basvuru-sayisi-20-bin-147ye-ulasti-1070241904.html

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