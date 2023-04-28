https://sputniknews.com.tr/20230428/turksat-6a-uydusu-2024te-firlatilacak-1070324202.html

Türksat 6A uydusu 2024'te fırlatılacak

Türksat 6A uydusu 2024'te fırlatılacak

Türksat A.Ş. Genel Müdürü Ertok, "Uçuş modelinin testleri gerçekleştiriliyor. Önemli sayıda mühendisimiz çalışıyor bu projede. Önümüzdeki yılın başlarında... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T16:26+0300

2023-04-28T16:26+0300

2023-04-28T16:26+0300

türksat 6a

uydu

fırlatma

yaşam

teknofest istanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali

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Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.Türksat A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, etkinlikte yaptığı açıklamada, ilk TEKNOFEST'ten bu yana yarışma paydaşı olarak görev aldıklarını ve Model Uydu Yarışması gerçekleştirdiklerini söyledi.Yarışmayı bu yıl 8'inci defa gerçekleştirdiklerini belirten Ertok, "Aksaray'da Tuz Gölü'nde 2 gün önce final uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Bu seneki yarışmamıza 114 takım katıldı. Final aşamasında da 15 üniversite takımının uçuşlarını gerçekleştirdik. Başarılı bir yarışma oldu. Her sene de artan bir ilgi var. Yurt dışından da her sene artan sayıda takım başvuru yapıyor. Bu sene final etabına Endonezya'dan bir takım da katıldı" diye konuştu.'6A, Türkiye'nin en önemli AR-GE projesi'Ertok, TEKNOFEST'in fuar alanında stant kurarak çocuklara yönelik uygulamalarla uydu ve uzay teknolojilerinin ne aşamaya geldiğini, Türksat ve Türksat Bilişim olarak neler yapıldığını anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.Çocuklara teknoloji alanında Türkiye'nin nereye geldiğini, nereye doğru ilerlediğini göstererek onlar için bir ışık yakmak istediklerini aktaran Ertok, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220614/turksat-5b-uydusu-bugun-hizmete-giriyor-1057384627.html

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türksat 6a, uydu, fırlatma, teknofest istanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali