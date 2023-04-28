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https://sputniknews.com.tr/20230428/turksat-6a-uydusu-2024te-firlatilacak-1070324202.html
Türksat 6A uydusu 2024'te fırlatılacak
Türksat 6A uydusu 2024'te fırlatılacak
Türksat A.Ş. Genel Müdürü Ertok, "Uçuş modelinin testleri gerçekleştiriliyor. Önemli sayıda mühendisimiz çalışıyor bu projede. Önümüzdeki yılın başlarında... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
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türksat 6a
uydu
fırlatma
yaşam
teknofest istanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali
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Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.Türksat A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, etkinlikte yaptığı açıklamada, ilk TEKNOFEST'ten bu yana yarışma paydaşı olarak görev aldıklarını ve Model Uydu Yarışması gerçekleştirdiklerini söyledi.Yarışmayı bu yıl 8'inci defa gerçekleştirdiklerini belirten Ertok, "Aksaray'da Tuz Gölü'nde 2 gün önce final uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Bu seneki yarışmamıza 114 takım katıldı. Final aşamasında da 15 üniversite takımının uçuşlarını gerçekleştirdik. Başarılı bir yarışma oldu. Her sene de artan bir ilgi var. Yurt dışından da her sene artan sayıda takım başvuru yapıyor. Bu sene final etabına Endonezya'dan bir takım da katıldı" diye konuştu.'6A, Türkiye'nin en önemli AR-GE projesi'Ertok, TEKNOFEST'in fuar alanında stant kurarak çocuklara yönelik uygulamalarla uydu ve uzay teknolojilerinin ne aşamaya geldiğini, Türksat ve Türksat Bilişim olarak neler yapıldığını anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.Çocuklara teknoloji alanında Türkiye'nin nereye geldiğini, nereye doğru ilerlediğini göstererek onlar için bir ışık yakmak istediklerini aktaran Ertok, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220614/turksat-5b-uydusu-bugun-hizmete-giriyor-1057384627.html
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türksat 6a, uydu, fırlatma, teknofest istanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali
türksat 6a, uydu, fırlatma, teknofest istanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali

Türksat 6A uydusu 2024'te fırlatılacak

16:26 28.04.2023
© AATÜRKSAT 6A
TÜRKSAT 6A - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
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Türksat A.Ş. Genel Müdürü Ertok, "Uçuş modelinin testleri gerçekleştiriliyor. Önemli sayıda mühendisimiz çalışıyor bu projede. Önümüzdeki yılın başlarında uydumuzu fırlatmayı hedefliyoruz" dedi.
Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.
Türksat A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, etkinlikte yaptığı açıklamada, ilk TEKNOFEST'ten bu yana yarışma paydaşı olarak görev aldıklarını ve Model Uydu Yarışması gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yarışmayı bu yıl 8'inci defa gerçekleştirdiklerini belirten Ertok, "Aksaray'da Tuz Gölü'nde 2 gün önce final uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Bu seneki yarışmamıza 114 takım katıldı. Final aşamasında da 15 üniversite takımının uçuşlarını gerçekleştirdik. Başarılı bir yarışma oldu. Her sene de artan bir ilgi var. Yurt dışından da her sene artan sayıda takım başvuru yapıyor. Bu sene final etabına Endonezya'dan bir takım da katıldı" diye konuştu.

'6A, Türkiye'nin en önemli AR-GE projesi'

Ertok, TEKNOFEST'in fuar alanında stant kurarak çocuklara yönelik uygulamalarla uydu ve uzay teknolojilerinin ne aşamaya geldiğini, Türksat ve Türksat Bilişim olarak neler yapıldığını anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Çocuklara teknoloji alanında Türkiye'nin nereye geldiğini, nereye doğru ilerlediğini göstererek onlar için bir ışık yakmak istediklerini aktaran Ertok, şunları kaydetti:
"Işık yakmak istiyoruz ki onlar bu alanda daha çok çalışsınlar, mühendislerimiz daha çok yetişsin ve biz teknoloji alanında dünyaya liderlik edelim. Milli Teknoloji Hamlesi'nin temelde amacı bu. Biz de Türksat olarak bunu elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl 5B uydumuzu hizmete almıştık. 5A ve 5B uydu filomuzun en yeni ve en güçlü uyduları. Çok önemli proje olan Türksat 6A uydusunun test aşamaları devam ediyor. Uçuş modelinin testleri gerçekleştiriliyor. İnşallah bu yıl sonuna kadar testlerin tamamlanması ve uydunun bize teslim edilmesini bekliyoruz. 6A uydusu yerli üretim ve Türkiye'nin en önemli AR-GE projesi. Önemli sayıda mühendisimiz çalışıyor bu projede. Önümüzdeki yılın başlarında uydumuzu fırlatmayı hedefliyoruz. Uydu filomuzu gençleştirmeyle ilgili çalışmalarımız devam edecek."
Türksat 4B uydusu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
TÜRKİYE
Türksat 5B uydusu bugün hizmete giriyor
14 Haziran 2022, 07:05
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