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Trump’tan Biden taklidi: ABD Başkanı’nın yolunu şaşırdığı anları taklit etti
Trump’tan Biden taklidi: ABD Başkanı’nın yolunu şaşırdığı anları taklit etti
ABD'de 2024 seçimlerine adaylığını açıklayan Donald Trump, düzenlediği mitingde Amerikan başkanı Joe Biden'ın taklidini yaptı. Daha önce Hillary Clinton için... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T22:44+0300
2023-04-28T22:44+0300
dünya
donald trump
abd
joe biden
taklit
seçim
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Cumhuriyetçi Parti’den 2024 seçimleri için yeniden aday adayı olan Donald Trump, New Hempshire'de miting düzenledi.Trump’ın miting boyunca hedefinde ABD Başkanı Joe Biden vardı: “Joe Biden, Beyaz Saray'da felaketle sonuçlanacak dört yıl daha istediğini resmen açıkladı. Bildiğiniz gibi, sahtekâr Hillary Clinton’a karşı çok başarılı oldum.”Trump, açıklamasının devamında bundan böyle Hillary Clinton için kullandığı 'sahtekâr' ifadesini artık Joe Biden için kullanacağını şu sözlerle açıkladı: “Hillary Clinton’ın lakabı olan sahtekâr ismini emekli edeceğim. Böylece Joe Biden için kullanabiliriz çünkü o artık sahtekâr Joe Biden olarak bilinecek.”Donald Trump, bu sözlerinin ardından kürsüde Joe Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anların taklidini de yaptı.Çıkışı bulmaya çalışıyormuş gibi yapan Trump, “Nereye gideceğim? Nereye gideceğim, çıkmak istiyorum, ah evet buradan...” diyerek Biden'a göndermede bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230427/trumpin-yeni-kitabi-bestseller-oldu-1070275742.html
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donald trump, abd, joe biden, taklit, seçim
donald trump, abd, joe biden, taklit, seçim

Trump’tan Biden taklidi: ABD Başkanı’nın yolunu şaşırdığı anları taklit etti

22:44 28.04.2023
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD'de 2024 seçimlerine adaylığını açıklayan Donald Trump, düzenlediği mitingde Amerikan başkanı Joe Biden'ın taklidini yaptı. Daha önce Hillary Clinton için kullandığı sahtekar lakabını bundan sonra Biden için kullanacağını açıkladı.
Cumhuriyetçi Parti’den 2024 seçimleri için yeniden aday adayı olan Donald Trump, New Hempshire'de miting düzenledi.
Trump’ın miting boyunca hedefinde ABD Başkanı Joe Biden vardı: “Joe Biden, Beyaz Saray'da felaketle sonuçlanacak dört yıl daha istediğini resmen açıkladı. Bildiğiniz gibi, sahtekâr Hillary Clinton’a karşı çok başarılı oldum.”
Trump, açıklamasının devamında bundan böyle Hillary Clinton için kullandığı 'sahtekâr' ifadesini artık Joe Biden için kullanacağını şu sözlerle açıkladı: “Hillary Clinton’ın lakabı olan sahtekâr ismini emekli edeceğim. Böylece Joe Biden için kullanabiliriz çünkü o artık sahtekâr Joe Biden olarak bilinecek.”
Donald Trump, bu sözlerinin ardından kürsüde Joe Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anların taklidini de yaptı.
Çıkışı bulmaya çalışıyormuş gibi yapan Trump, “Nereye gideceğim? Nereye gideceğim, çıkmak istiyorum, ah evet buradan...” diyerek Biden'a göndermede bulundu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
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