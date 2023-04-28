https://sputniknews.com.tr/20230428/trumptan-biden-taklidi-abd-baskaninin-yolunu-sasirdigi-anlari-taklit-etti-1070338906.html

Trump’tan Biden taklidi: ABD Başkanı’nın yolunu şaşırdığı anları taklit etti

Trump’tan Biden taklidi: ABD Başkanı’nın yolunu şaşırdığı anları taklit etti

ABD'de 2024 seçimlerine adaylığını açıklayan Donald Trump, düzenlediği mitingde Amerikan başkanı Joe Biden'ın taklidini yaptı. Daha önce Hillary Clinton için... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T22:44+0300

2023-04-28T22:44+0300

2023-04-28T22:44+0300

dünya

donald trump

abd

joe biden

taklit

seçim

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Cumhuriyetçi Parti’den 2024 seçimleri için yeniden aday adayı olan Donald Trump, New Hempshire'de miting düzenledi.Trump’ın miting boyunca hedefinde ABD Başkanı Joe Biden vardı: “Joe Biden, Beyaz Saray'da felaketle sonuçlanacak dört yıl daha istediğini resmen açıkladı. Bildiğiniz gibi, sahtekâr Hillary Clinton’a karşı çok başarılı oldum.”Trump, açıklamasının devamında bundan böyle Hillary Clinton için kullandığı 'sahtekâr' ifadesini artık Joe Biden için kullanacağını şu sözlerle açıkladı: “Hillary Clinton’ın lakabı olan sahtekâr ismini emekli edeceğim. Böylece Joe Biden için kullanabiliriz çünkü o artık sahtekâr Joe Biden olarak bilinecek.”Donald Trump, bu sözlerinin ardından kürsüde Joe Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anların taklidini de yaptı.Çıkışı bulmaya çalışıyormuş gibi yapan Trump, “Nereye gideceğim? Nereye gideceğim, çıkmak istiyorum, ah evet buradan...” diyerek Biden'a göndermede bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230427/trumpin-yeni-kitabi-bestseller-oldu-1070275742.html

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donald trump, abd, joe biden, taklit, seçim