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THY Avrupa Ligi'nde olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu
THY Avrupa Ligi'nde olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile Partizan arasında oynanan play-off çeyrek final serisi ikinci maçında çıkan olayların cezası belli oldu. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
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spor
thy avrupa ligi
real madrid
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THY Avrupa Ligi Disiplin Kurulu, Real Madridli oyunculardan Guerschon Yabusele'ye 5, Gabriel Deck'e 1, Partizan'da forma giyen basketbolculardan Kevin Punter'a 2, Mathias Lessort’a 1 maç men cezası verdi.Kurul ayrıca, maçın normal şekilde sonuçlanmasını engelleyen sportmenlik dışı davranışları nedeniyle iki takımı da 50'şer bin euro para cezasına çarptırdı.Wizink Center'da dün oynanan mücadelenin 38. dakikasında Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı faul sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüşmüş ve hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı almıştı.Karşılaşmayı 95-80 kazanan Sırbistan temsilcisi seride 2-0 öne geçmişti.Partizan'ın ev sahipliği yapacağı serinin üçüncü maçı 2 Mayıs Salı günü oynanacak.
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thy avrupa ligi, real madrid, partizan
thy avrupa ligi, real madrid, partizan

THY Avrupa Ligi'nde olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu

23:20 28.04.2023
© AATHY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile Partizan arasında oynanan play-off çeyrek final serisi ikinci maçı
THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile Partizan arasında oynanan play-off çeyrek final serisi ikinci maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile Partizan arasında oynanan play-off çeyrek final serisi ikinci maçında çıkan olayların cezası belli oldu.
THY Avrupa Ligi Disiplin Kurulu, Real Madridli oyunculardan Guerschon Yabusele'ye 5, Gabriel Deck'e 1, Partizan'da forma giyen basketbolculardan Kevin Punter'a 2, Mathias Lessort’a 1 maç men cezası verdi.
Kurul ayrıca, maçın normal şekilde sonuçlanmasını engelleyen sportmenlik dışı davranışları nedeniyle iki takımı da 50'şer bin euro para cezasına çarptırdı.
Wizink Center'da dün oynanan mücadelenin 38. dakikasında Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı faul sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüşmüş ve hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı almıştı.
Karşılaşmayı 95-80 kazanan Sırbistan temsilcisi seride 2-0 öne geçmişti.
Partizan'ın ev sahipliği yapacağı serinin üçüncü maçı 2 Mayıs Salı günü oynanacak.
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