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TEKNOFEST'in ertelenen açılış töreni gerçekleşti
TEKNOFEST'in ertelenen açılış töreni gerçekleşti
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlıyor. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
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фото, kızılelma, teknofest, teknofest istanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali, akıncı, solotürk, solotürk, tb-3, siha, silahlı iha (siha), iha, ücretsiz, festival, atatürk havalimanı, istanbul, türkiye

TEKNOFEST'in ertelenen açılış töreni gerçekleşti

19:11 28.04.2023
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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlıyor.
© Sputnik / Selin Uludağ

TEKNOFEST'in İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen açılış töreni yapıldı.

TEKNOFEST&#x27;in İstanbul&#x27;daki yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen açılış töreni yapıldı. - Sputnik Türkiye
1/9
© Sputnik / Selin Uludağ

TEKNOFEST'in İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen açılış töreni yapıldı.

© Sputnik / Selin Uludağ

6. yılında olan TEKNOFEST, 7’den 70’e birçok katılımcısını ağırlıyor.

6. yılında olan TEKNOFEST, 7’den 70’e birçok katılımcısını ağırlıyor. - Sputnik Türkiye
2/9
© Sputnik / Selin Uludağ

6. yılında olan TEKNOFEST, 7’den 70’e birçok katılımcısını ağırlıyor.

© Sputnik / Selin Uludağ

Etkinliğin dün yapılması planlanan ancak yoğun yağış sebebiyle ertelenen açılış seremonisi, TEKNOFEST İstanbul'un ikinci gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin dün yapılması planlanan ancak yoğun yağış sebebiyle ertelenen açılış seremonisi, TEKNOFEST İstanbul&#x27;un ikinci gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
3/9
© Sputnik / Selin Uludağ

Etkinliğin dün yapılması planlanan ancak yoğun yağış sebebiyle ertelenen açılış seremonisi, TEKNOFEST İstanbul'un ikinci gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

© Sputnik / Selin Uludağ

1 Mayıs’a kadar devam edecek olan festivalde çeşitli hava gösterileri de düzenlenlendi.

1 Mayıs’a kadar devam edecek olan festivalde çeşitli hava gösterileri de düzenlenlendi. - Sputnik Türkiye
4/9
© Sputnik / Selin Uludağ

1 Mayıs’a kadar devam edecek olan festivalde çeşitli hava gösterileri de düzenlenlendi.

© Sputnik / Selin Uludağ

Bu gösterilerin en dikkat çekenleri ise Solo Türk, Hürkuş, Kızılelma, TB-3 SİHA’sı, Atak Helikopteri ve Akıncı gibi hava araçlarının uçuşları oldu.

Bu gösterilerin en dikkat çekenleri ise Solo Türk, Hürkuş, Kızılelma, TB-3 SİHA’sı, Atak Helikopteri ve Akıncı gibi hava araçlarının uçuşları oldu. - Sputnik Türkiye
5/9
© Sputnik / Selin Uludağ

Bu gösterilerin en dikkat çekenleri ise Solo Türk, Hürkuş, Kızılelma, TB-3 SİHA’sı, Atak Helikopteri ve Akıncı gibi hava araçlarının uçuşları oldu.

© Sputnik / Selin Uludağ

Etkinilik alanı, 09.00-20.00 arasında ziyaret edilebiliyor.

Etkinilik alanı, 09.00-20.00 arasında ziyaret edilebiliyor. - Sputnik Türkiye
6/9
© Sputnik / Selin Uludağ

Etkinilik alanı, 09.00-20.00 arasında ziyaret edilebiliyor.

© Sputnik / Selin Uludağ

Ulaşım ise, metro, özel araç ya da ring servisler ile sağlanabiliyor.

Ulaşım ise, metro, özel araç ya da ring servisler ile sağlanabiliyor. - Sputnik Türkiye
7/9
© Sputnik / Selin Uludağ

Ulaşım ise, metro, özel araç ya da ring servisler ile sağlanabiliyor.

© Sputnik / Selin Uludağ

Girişler ise ücretsiz.

Girişler ise ücretsiz. - Sputnik Türkiye
8/9
© Sputnik / Selin Uludağ

Girişler ise ücretsiz.

© Sputnik / Selin Uludağ

Festivalin en ilgi çeken hava araçları ise Solo Türk ile birlikte Kızılelma oldu.

Festivalin en ilgi çeken hava araçları ise Solo Türk ile birlikte Kızılelma oldu. - Sputnik Türkiye
9/9
© Sputnik / Selin Uludağ

Festivalin en ilgi çeken hava araçları ise Solo Türk ile birlikte Kızılelma oldu.

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