TEKNOFEST'in ertelenen açılış töreni gerçekleşti

TEKNOFEST'in İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen açılış töreni yapıldı.
TEKNOFEST'in İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen açılış töreni yapıldı.
6. yılında olan TEKNOFEST, 7’den 70’e birçok katılımcısını ağırlıyor.
6. yılında olan TEKNOFEST, 7’den 70’e birçok katılımcısını ağırlıyor.
Etkinliğin dün yapılması planlanan ancak yoğun yağış sebebiyle ertelenen açılış seremonisi, TEKNOFEST İstanbul'un ikinci gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Etkinliğin dün yapılması planlanan ancak yoğun yağış sebebiyle ertelenen açılış seremonisi, TEKNOFEST İstanbul'un ikinci gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi.
1 Mayıs’a kadar devam edecek olan festivalde çeşitli hava gösterileri de düzenlenlendi.
1 Mayıs’a kadar devam edecek olan festivalde çeşitli hava gösterileri de düzenlenlendi.
Bu gösterilerin en dikkat çekenleri ise Solo Türk, Hürkuş, Kızılelma, TB-3 SİHA’sı, Atak Helikopteri ve Akıncı gibi hava araçlarının uçuşları oldu.
Bu gösterilerin en dikkat çekenleri ise Solo Türk, Hürkuş, Kızılelma, TB-3 SİHA’sı, Atak Helikopteri ve Akıncı gibi hava araçlarının uçuşları oldu.
Etkinilik alanı, 09.00-20.00 arasında ziyaret edilebiliyor.
Etkinilik alanı, 09.00-20.00 arasında ziyaret edilebiliyor.
Ulaşım ise, metro, özel araç ya da ring servisler ile sağlanabiliyor.
Ulaşım ise, metro, özel araç ya da ring servisler ile sağlanabiliyor.
Girişler ise ücretsiz.
Girişler ise ücretsiz.
Festivalin en ilgi çeken hava araçları ise Solo Türk ile birlikte Kızılelma oldu.
Festivalin en ilgi çeken hava araçları ise Solo Türk ile birlikte Kızılelma oldu.