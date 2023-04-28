https://sputniknews.com.tr/20230428/sirbistan-lideri-vucic-sputnike-konustu-hasta-oldugum-dogru-degil-sagligim-iyi---1070304870.html

Sırbistan lideri Vucic, Sputnik’e konuştu: Hasta olduğum doğru değil, sağlığım iyi

Sırbistan lideri Vucic, Sputnik’e konuştu: Hasta olduğum doğru değil, sağlığım iyi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Sputnik’e demecinde, sağlık durumunun iyi olmadığı yönündeki haberleri yalanladı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T10:20+0300

2023-04-28T10:20+0300

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sırbistan

aleksandr vucic

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, hastaneye kaldırıldığına ilişkin Sırp basınında yer alan haberlerle ilgili olarak Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamada, “Sağlığım iyi, Sırbistan turumu planlandığı gibi gerçekleştireceğim” dedi. Sırp basınında Vucic’in acilen hastaneye kaldırıldığına ilişkin haberler yer almıştı, söz konusu haberlerde Vucic’in hastaneye kaldırılma sebebine dairse bir bilgi yer almıyordu.

sırbistan

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sırbistan, aleksandr vucic