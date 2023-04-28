https://sputniknews.com.tr/20230428/sirbistan-lideri-vucic-sputnike-konustu-hasta-oldugum-dogru-degil-sagligim-iyi---1070304870.html
Sırbistan lideri Vucic, Sputnik’e konuştu: Hasta olduğum doğru değil, sağlığım iyi
Sırbistan lideri Vucic, Sputnik’e konuştu: Hasta olduğum doğru değil, sağlığım iyi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Sputnik’e demecinde, sağlık durumunun iyi olmadığı yönündeki haberleri yalanladı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T10:20+0300
2023-04-28T10:20+0300
2023-04-28T10:21+0300
sırbistan
aleksandr vucic
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, hastaneye kaldırıldığına ilişkin Sırp basınında yer alan haberlerle ilgili olarak Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamada, “Sağlığım iyi, Sırbistan turumu planlandığı gibi gerçekleştireceğim” dedi. Sırp basınında Vucic’in acilen hastaneye kaldırıldığına ilişkin haberler yer almıştı, söz konusu haberlerde Vucic’in hastaneye kaldırılma sebebine dairse bir bilgi yer almıyordu.
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sırbistan, aleksandr vucic
sırbistan, aleksandr vucic
Sırbistan lideri Vucic, Sputnik’e konuştu: Hasta olduğum doğru değil, sağlığım iyi
10:20 28.04.2023 (güncellendi: 10:21 28.04.2023) Abone ol
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Sputnik’e demecinde, sağlık durumunun iyi olmadığı yönündeki haberleri yalanladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, hastaneye kaldırıldığına ilişkin Sırp basınında yer alan haberlerle ilgili olarak Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamada, “Sağlığım iyi, Sırbistan turumu planlandığı gibi gerçekleştireceğim” dedi.
Sırp basınında Vucic’in acilen hastaneye kaldırıldığına ilişkin haberler yer almıştı, söz konusu haberlerde Vucic’in hastaneye kaldırılma sebebine dairse bir bilgi yer almıyordu.