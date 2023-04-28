https://sputniknews.com.tr/20230428/sarkici-begum-polat-benim-oyum-sogana-gore-verilmeyecek-kadar-degerli-1070327295.html
Şarkıcı Begüm Polat: Benim oyum soğana göre verilmeyecek kadar değerli
Şarkıcı Begüm Polat: Benim oyum soğana göre verilmeyecek kadar değerli
Cumhur İttifakı'nı desteklediğini ifade eden şarkıcı Begüm Polat, "Benim oyum soğana göre verilmeyecek kadar değerli" sözleriyle son klibinden görüntüler... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T17:58+0300
2023-04-28T17:58+0300
2023-04-28T18:01+0300
ordu
2023 türkiye seçimleri
ak parti
soğan
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Şarkıcı Begüm Polat, Nisan ayında Ordu'da verdiği konserden bir video paylaşarak, "Konserimin muhalefetin Trabzon mitinginden daha kalabalık olması şoku" ifadelerini kullanmasının ardından yeni bir klip çekti. 'Dom Dom Kurşunu' şarkısıyla çeken Polat, elindeki seçim pusulasıyla dans etti.Pusulada yaşanan ekonomik kriz nedeniyle soğan fiyatının 30 TL olmasıyla ilgili "Soğan 30 lira" ve "Soğan 10 TL yalan söylemeyin kıskançlar" bölümlerinin olduğu görüldü.Şarkıcı klibi "Benim oyum soğana göre verilmeyecek kadar değerli" sözleriyle paylaştı.
ordu
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ordu, ak parti, soğan
Şarkıcı Begüm Polat: Benim oyum soğana göre verilmeyecek kadar değerli
17:58 28.04.2023 (güncellendi: 18:01 28.04.2023) Abone ol
Cumhur İttifakı'nı desteklediğini ifade eden şarkıcı Begüm Polat, "Benim oyum soğana göre verilmeyecek kadar değerli" sözleriyle son klibinden görüntüler paylaştı.
Şarkıcı Begüm Polat, Nisan ayında Ordu'da verdiği konserden bir video paylaşarak, "Konserimin muhalefetin Trabzon mitinginden daha kalabalık olması şoku" ifadelerini kullanmasının ardından yeni bir klip çekti.
'Dom Dom Kurşunu' şarkısıyla çeken Polat, elindeki seçim pusulasıyla dans etti.
Pusulada yaşanan ekonomik kriz nedeniyle soğan fiyatının 30 TL olmasıyla ilgili "Soğan 30 lira" ve "Soğan 10 TL yalan söylemeyin kıskançlar" bölümlerinin olduğu görüldü.
Şarkıcı klibi "Benim oyum soğana göre verilmeyecek kadar değerli" sözleriyle paylaştı.