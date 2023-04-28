https://sputniknews.com.tr/20230428/sarkici-begum-polat-benim-oyum-sogana-gore-verilmeyecek-kadar-degerli-1070327295.html

Şarkıcı Begüm Polat: Benim oyum soğana göre verilmeyecek kadar değerli

Şarkıcı Begüm Polat: Benim oyum soğana göre verilmeyecek kadar değerli

Cumhur İttifakı'nı desteklediğini ifade eden şarkıcı Begüm Polat, "Benim oyum soğana göre verilmeyecek kadar değerli" sözleriyle son klibinden görüntüler... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T17:58+0300

2023-04-28T17:58+0300

2023-04-28T18:01+0300

ordu

2023 türkiye seçimleri

ak parti

soğan

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Şarkıcı Begüm Polat, Nisan ayında Ordu'da verdiği konserden bir video paylaşarak, "Konserimin muhalefetin Trabzon mitinginden daha kalabalık olması şoku" ifadelerini kullanmasının ardından yeni bir klip çekti. 'Dom Dom Kurşunu' şarkısıyla çeken Polat, elindeki seçim pusulasıyla dans etti.Pusulada yaşanan ekonomik kriz nedeniyle soğan fiyatının 30 TL olmasıyla ilgili "Soğan 30 lira" ve "Soğan 10 TL yalan söylemeyin kıskançlar" bölümlerinin olduğu görüldü.Şarkıcı klibi "Benim oyum soğana göre verilmeyecek kadar değerli" sözleriyle paylaştı.

ordu

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2023

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ordu, ak parti, soğan