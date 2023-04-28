https://sputniknews.com.tr/20230428/rusya-merkez-bankasi-politika-faizini-degistirmedi-1070315844.html

Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7.5 seviyesinde bıraktığını duyurdu. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T13:55+0300

2023-04-28T13:55+0300

2023-04-28T13:56+0300

ekonomi

rusya merkez bankası

politika faizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/01/1054332451_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1d796e25c057b5b14aa6a43d5b8848c8.jpg

Bankadan yapılan açıklamada, ülkedeki fiyat artışının 2022’nin sonundan itibaren hızlandığı ancak ılımlı seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtildi.Ekonomik faaliyetlerin beklentilerin üzerinde toparlandığına işaret edilen açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde bırakma kararı almıştır” ifadesine yer verildi.Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakacağı yönündeydi.Açıklamada, istihdam piyasasındaki durumun, artan bütçe harcamalarının ve kötüleşen dış ticaret koşullarının enflasyon yanlısı riskleri artırdığına işaret edildi.Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4.5 ila 6.5 seviyesinde gerçekleşeceği beklentisine yer verilen açıklamada, yıl sonu büyüme oranının da yüzde 0.5 ila 2 seviyesinde gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını Şubat 2022’de yüzde 9.5’ten yüzde 20’ye çıkarmasının ardından faiz indirim sürecine girmiş ve Eylül 2022’de gerçekleştirdiği toplantıda da faizi yüzde 7.5’e çekmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya merkez bankası, politika faizi