Rus uzman Grivaç: Türkiye'nin nükleer statü kazanması, ülkenin enerji güvenliğini pekiştirecek
© İHAAkkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor
© İHA
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Grivaç, Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sayesinde enerji güvenliğini pekiştireceğini belirtti.
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Sputnik'e verdiği demeçte Akkuyu NGS'ye ilk nükleer yakıt teslimatının yapılması sonrası Türkiye'nin nükleer statü kazanmasını değerlendirdi.
Türkiye'nin sadece 2028 yılında tam kapasiteye ulaşacak Akkuyu NGS sayesinde elektrik tüketiminin yüzde 10'unu karşılayabileceğine dikkat çeken ve buna ek olarak iki santral daha inşa edilmesi halinde toplam enerji tüketiminin yaklaşık üçte birini sağlamak için bir fırsat elde edeceğini belirten Grivaç, bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin enerji güvenliğinin önemli ölçüde pekişeceğini vurguladı.
Grivaç'a göre Türkiye, nükleer enerji sayesinde sadece temiz enerji kaynağı elde etmeyecek, aynı zamanda doğalgaz transit imkanlarını da genişletecek.
Türkiye'nin nükleer enerji sayesinde sağlayacağı faydayı tahmin etmenin zor olduğunu kaydeden Grivaç, "Birincisi, ülkenin doğalgaz ithalat maliyetleri önemli ölçüde düşecek ve bu da kaçınılmaz olarak Türk ekonomisine olumlu yansıyacak. İkincisi, Türkiye'nin yakıt ve enerji sektörü genişleyecek, oldukça ucuz, istikrarlı, temiz ve yüksek teknolojili başka bir enerji kaynağının üretimi için yeni santraller ortaya çıkacak. Üçüncüsü, nükleer enerjinin gelişmesi sayesinde ülke, başta gaz olmak üzere transit imkanlarını artırabilecek" dedi.
Grivaç, tüm bu gelişmeler sonucunda Türkiye'nin bölgesel bir gaz merkezine dönüşme sürecinin gözle görülür şekilde hızlanacağının altını çizdi.
Türkiye'nin sadece 2028 yılında tam kapasiteye ulaşacak Akkuyu NGS sayesinde elektrik tüketiminin yüzde 10'unu karşılayabileceğine dikkat çeken ve buna ek olarak iki santral daha inşa edilmesi halinde toplam enerji tüketiminin yaklaşık üçte birini sağlamak için bir fırsat elde edeceğini belirten Grivaç, bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin enerji güvenliğinin önemli ölçüde pekişeceğini vurguladı.
Grivaç'a göre Türkiye, nükleer enerji sayesinde sadece temiz enerji kaynağı elde etmeyecek, aynı zamanda doğalgaz transit imkanlarını da genişletecek.
Türkiye'nin nükleer enerji sayesinde sağlayacağı faydayı tahmin etmenin zor olduğunu kaydeden Grivaç, "Birincisi, ülkenin doğalgaz ithalat maliyetleri önemli ölçüde düşecek ve bu da kaçınılmaz olarak Türk ekonomisine olumlu yansıyacak. İkincisi, Türkiye'nin yakıt ve enerji sektörü genişleyecek, oldukça ucuz, istikrarlı, temiz ve yüksek teknolojili başka bir enerji kaynağının üretimi için yeni santraller ortaya çıkacak. Üçüncüsü, nükleer enerjinin gelişmesi sayesinde ülke, başta gaz olmak üzere transit imkanlarını artırabilecek" dedi.
Grivaç, tüm bu gelişmeler sonucunda Türkiye'nin bölgesel bir gaz merkezine dönüşme sürecinin gözle görülür şekilde hızlanacağının altını çizdi.