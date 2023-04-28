https://sputniknews.com.tr/20230428/putinden-ukraynadaki-ozel-askeri-operasyona-ozgu-muzeler-olusturulmasi-talimati-1070334623.html

Putin’den Ukrayna'daki özel askeri operasyona özgü müzeler oluşturulması talimatı

Putin’den Ukrayna'daki özel askeri operasyona özgü müzeler oluşturulması talimatı

Rusya lideri Putin, bakanlıklara Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyona özgü müzeler oluşturulması talimatı verdi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T20:17+0300

2023-04-28T20:17+0300

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dünya

rusya

vladimir putin

operasyon

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kültür Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’na Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyona ve katılımcılarının kahramanlıklarına özgü müzeler oluşturması talimatı verdi.Çalışmalar, bakanlıkların yanı sıra bölgesel yürütme organları, Rus Tarih Derneği ve arama çalışmaları yürüten kamu derneklerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.Kültür Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, arama çalışmaları yürüten kamu kuruluşlarının da katılımıyla özel harekatla ilgili eserlerin müzelere nakli ve sergilenmesi görevini yerine getirecek.Putin ayrıca, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı’na Rusya Bilimler Akademisi ile birlikte özel askeri operasyonun tarihini incelemeyi ve önerilerini 30 Eylül'e kadar sunma talimatı verdi.

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