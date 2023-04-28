https://sputniknews.com.tr/20230428/putinden-ukraynadaki-ozel-askeri-operasyona-ozgu-muzeler-olusturulmasi-talimati-1070334623.html
Putin’den Ukrayna'daki özel askeri operasyona özgü müzeler oluşturulması talimatı
Putin’den Ukrayna'daki özel askeri operasyona özgü müzeler oluşturulması talimatı
Rusya lideri Putin, bakanlıklara Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyona özgü müzeler oluşturulması talimatı verdi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T20:17+0300
2023-04-28T20:17+0300
2023-04-28T20:19+0300
dünya
rusya
vladimir putin
operasyon
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kültür Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’na Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyona ve katılımcılarının kahramanlıklarına özgü müzeler oluşturması talimatı verdi.Çalışmalar, bakanlıkların yanı sıra bölgesel yürütme organları, Rus Tarih Derneği ve arama çalışmaları yürüten kamu derneklerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.Kültür Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, arama çalışmaları yürüten kamu kuruluşlarının da katılımıyla özel harekatla ilgili eserlerin müzelere nakli ve sergilenmesi görevini yerine getirecek.Putin ayrıca, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı’na Rusya Bilimler Akademisi ile birlikte özel askeri operasyonun tarihini incelemeyi ve önerilerini 30 Eylül'e kadar sunma talimatı verdi.
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rusya, vladimir putin, operasyon
rusya, vladimir putin, operasyon
Putin’den Ukrayna'daki özel askeri operasyona özgü müzeler oluşturulması talimatı
20:17 28.04.2023 (güncellendi: 20:19 28.04.2023) Abone ol
Rusya lideri Putin, bakanlıklara Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyona özgü müzeler oluşturulması talimatı verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kültür Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’na Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyona ve katılımcılarının kahramanlıklarına özgü müzeler oluşturması talimatı verdi.
Çalışmalar, bakanlıkların yanı sıra bölgesel yürütme organları, Rus Tarih Derneği ve arama çalışmaları yürüten kamu derneklerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Kültür Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, arama çalışmaları yürüten kamu kuruluşlarının da katılımıyla özel harekatla ilgili eserlerin müzelere nakli ve sergilenmesi görevini yerine getirecek.
Putin ayrıca, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı’na Rusya Bilimler Akademisi ile birlikte özel askeri operasyonun tarihini incelemeyi ve önerilerini 30 Eylül'e kadar sunma talimatı verdi.