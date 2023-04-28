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https://sputniknews.com.tr/20230428/putinden-talimat-okullarda-iha-kullanma-egitimi-verilsin-1070323040.html
Putin'den talimat: Okullarda İHA kullanma eğitimi verilsin
Putin'den talimat: Okullarda İHA kullanma eğitimi verilsin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilkokuldan başlayarak müfredata İHA kullanma derslerinin dahil edilmesi gerektiğini söyledi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T15:52+0300
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İnsansız havacılık sistemlerinin geliştirilmesiyle ilgili toplantıda konuşan Putin, bazı şirketlerin okullarda İHA kullanma eğitimi verilmesi yönünde öneri sunduğunu anlattı.Bu öneriyi tümüyle desteklediğini, çocukların ilkokuldan itibaren İHA'ları kullanma, toplama ve yapılandırma becerileri kazanacağını kaydeden Putin, erken yaştaki kariyer yöneliminin ülkenin faydasına olacağını ve çocukları yapmamaları gereken eylemlerden uzaklaştırabileceğini belirtti.İnsansız sistemler geliştirmeye yönelik ulusal projeye de değinen Putin, ekonomik büyümenin ve halkın yaşam kalitesinin artırılması için bu sektördeki tüm potansiyelin kullanılması gerektiğinin altını çizdi.Bu arada Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, 2030 yılına kadar yılda 32 bin İHA üretme kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.Şu anki İHA üretim kapasitesinin iç talebin yüzde 30'undan fazlasını karşıladığını kaydeden Belousov, 2030'da bu oranı yüzde 70 düzeyine çıkarmak istediklerini belirtti.
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vladimir putin, iha, müfredat
vladimir putin, iha, müfredat

Putin'den talimat: Okullarda İHA kullanma eğitimi verilsin

15:52 28.04.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilkokuldan başlayarak müfredata İHA kullanma derslerinin dahil edilmesi gerektiğini söyledi.
İnsansız havacılık sistemlerinin geliştirilmesiyle ilgili toplantıda konuşan Putin, bazı şirketlerin okullarda İHA kullanma eğitimi verilmesi yönünde öneri sunduğunu anlattı.

Bu öneriyi tümüyle desteklediğini, çocukların ilkokuldan itibaren İHA'ları kullanma, toplama ve yapılandırma becerileri kazanacağını kaydeden Putin, erken yaştaki kariyer yöneliminin ülkenin faydasına olacağını ve çocukları yapmamaları gereken eylemlerden uzaklaştırabileceğini belirtti.

İnsansız sistemler geliştirmeye yönelik ulusal projeye de değinen Putin, ekonomik büyümenin ve halkın yaşam kalitesinin artırılması için bu sektördeki tüm potansiyelin kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Bu arada Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, 2030 yılına kadar yılda 32 bin İHA üretme kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Şu anki İHA üretim kapasitesinin iç talebin yüzde 30'undan fazlasını karşıladığını kaydeden Belousov, 2030'da bu oranı yüzde 70 düzeyine çıkarmak istediklerini belirtti.
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