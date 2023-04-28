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Putin'den karar: Dost ülkelere, tavan fiyata bakılmaksızın petrol ve petrol ürünleri satılabilecek
Putin'den karar: Dost ülkelere, tavan fiyata bakılmaksızın petrol ve petrol ürünleri satılabilecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Şubat 2023'ten önce dost ülkelerle imzalanan sözleşmeler kapsamında tavan fiyata bakılmaksızın petrol ve petrol ürünleri... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T19:36+0300
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dünya
rusya
vladimir putin
petrol
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Putin, 27 Aralık 2022'de imzaladığı, 1 Şubat 2023'te yürürlüğe giren ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnamede düzeltme yaptı.Rus liderin imzalayarak yürürlüğe koyduğu yeni düzeltmelere göre Rus enerji şirketleri, 1 Şubat 2023'ten önce imzaladıkları sözleşmeler kapsamında dost ülkelere tavan fiyata bakılmaksızın petrol ve petrol ürünleri tedarik edebilecek. Böylece Putin, dost ülkeleri, Rusya’nın tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere yönelik petrol ve petrol tedariki yasağının kapsamından çıkarmış oldu.G7 ve AB ülkeleri, Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.Putin tarafından 27 Aralık’ta imzalanan kararnameye göre tavan fiyat mekanizmasının kullanılmasının doğrudan veya dolaylı olarak öngörüldüğü sözleşmeler öneren yabancı özel ve tüzel kişilere Rus petrolünün ve petrol ürünlerinin satışı yasaklanmıştı.
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rusya, vladimir putin, petrol
rusya, vladimir putin, petrol

Putin'den karar: Dost ülkelere, tavan fiyata bakılmaksızın petrol ve petrol ürünleri satılabilecek

19:36 28.04.2023
© Sputnik / Алексей Даничев / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Putin
Rusya Devlet Başkanı Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Şubat 2023'ten önce dost ülkelerle imzalanan sözleşmeler kapsamında tavan fiyata bakılmaksızın petrol ve petrol ürünleri tedarik edilmesine izin verdi.
Putin, 27 Aralık 2022'de imzaladığı, 1 Şubat 2023'te yürürlüğe giren ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnamede düzeltme yaptı.

Rus liderin imzalayarak yürürlüğe koyduğu yeni düzeltmelere göre Rus enerji şirketleri, 1 Şubat 2023'ten önce imzaladıkları sözleşmeler kapsamında dost ülkelere tavan fiyata bakılmaksızın petrol ve petrol ürünleri tedarik edebilecek. Böylece Putin, dost ülkeleri, Rusya’nın tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere yönelik petrol ve petrol tedariki yasağının kapsamından çıkarmış oldu.
G7 ve AB ülkeleri, Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Putin tarafından 27 Aralık’ta imzalanan kararnameye göre tavan fiyat mekanizmasının kullanılmasının doğrudan veya dolaylı olarak öngörüldüğü sözleşmeler öneren yabancı özel ve tüzel kişilere Rus petrolünün ve petrol ürünlerinin satışı yasaklanmıştı.
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