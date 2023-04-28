https://sputniknews.com.tr/20230428/putinden-karar-dost-ulkelere-tavan-fiyata-bakilmaksizin-petrol-ve-petrol-urunleri-satilabilecek-1070332891.html

Putin'den karar: Dost ülkelere, tavan fiyata bakılmaksızın petrol ve petrol ürünleri satılabilecek

Putin'den karar: Dost ülkelere, tavan fiyata bakılmaksızın petrol ve petrol ürünleri satılabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Şubat 2023'ten önce dost ülkelerle imzalanan sözleşmeler kapsamında tavan fiyata bakılmaksızın petrol ve petrol ürünleri... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T19:36+0300

2023-04-28T19:36+0300

2023-04-28T19:36+0300

dünya

rusya

vladimir putin

petrol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070332996_0:155:3091:1893_1920x0_80_0_0_3b7eb2bf5ddc5950f685fe5fb59baaaf.jpg

Putin, 27 Aralık 2022'de imzaladığı, 1 Şubat 2023'te yürürlüğe giren ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnamede düzeltme yaptı.Rus liderin imzalayarak yürürlüğe koyduğu yeni düzeltmelere göre Rus enerji şirketleri, 1 Şubat 2023'ten önce imzaladıkları sözleşmeler kapsamında dost ülkelere tavan fiyata bakılmaksızın petrol ve petrol ürünleri tedarik edebilecek. Böylece Putin, dost ülkeleri, Rusya’nın tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere yönelik petrol ve petrol tedariki yasağının kapsamından çıkarmış oldu.G7 ve AB ülkeleri, Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.Putin tarafından 27 Aralık’ta imzalanan kararnameye göre tavan fiyat mekanizmasının kullanılmasının doğrudan veya dolaylı olarak öngörüldüğü sözleşmeler öneren yabancı özel ve tüzel kişilere Rus petrolünün ve petrol ürünlerinin satışı yasaklanmıştı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, petrol