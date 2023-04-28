https://sputniknews.com.tr/20230428/putin-vatana-ihanet-sucuna-muebbet-hapis-cezasi-verilmesini-ongoren-tasariyi-imzaladi-1070329410.html

Putin, vatana ihanet suçuna müebbet hapis cezası verilmesini öngören tasarıyı imzaladı

Putin, vatana ihanet suçuna müebbet hapis cezası verilmesini öngören tasarıyı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vatana ihanet suçu işleyen kişilere müebbet hapis cezası verilmesini öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T18:36+0300

2023-04-28T18:36+0300

2023-04-28T18:36+0300

dünya

rusya

vladimir putin

vatana ihanet

müebbet

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Rusya Ceza Kanunu'nda vatana ihanet suçunun cezasıyla ilgili düzeltmeler yapılmasına dair tasarı, Devlet Başkanı Putin tarafından imzalandı.Kabul edilen düzeltmelere göre casusluk, yabancılara devlet sırrı teşkil eden bilgilerin verilmesi, düşmanın tarafına geçilmesi ya da Rusya karşıtı faaliyetler yürüten bir ülkeye mali, teknik, danışmanlık veya farklı yardımlar sunulması suçlarını işleyen kişiler, müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.Düzenlemeyle birlikte terör örgütü üyesi olanlara verilen azami ceza, 15 yıla kadar yükseltilecek.Rus askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy'e yönelik suikastın ardından hazırlanan yasa tasarısı, 18 Nisan'da Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da, 26 Nisan'da da üst kanadı Federasyon Konseyi'nde kabul edilmişti.Duma Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, Ukrayna ve Batılı hamilerinin Rusya için oluşturduğu eşi görülmemiş tehditlerden korunmak amacıyla bu düzeltmelere ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.

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