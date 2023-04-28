Putin, vatana ihanet suçuna müebbet hapis cezası verilmesini öngören tasarıyı imzaladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:06
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçimler yaklaşırken seçmenin tercihi ne yönde?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şenol Güneş'in Galatasaray derbisindeki başarısı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Şaban Sevinç: Türkiye 1-2 yıl içerisinde yeniden seçime gidebilir
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Moskova'da dörtlü toplantı ve Ortadoğu'daki durum
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Adil ve eşit bir seçim mi?
17:03
81 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
100 dk
Z RAPORU
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Sarıgül Radyo Sputnik’te
08:05
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Seçime giderken 'şampanya - seccade' tartışması
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 16 gün kala hangi konular gündemde?
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kolajen aşısının cilde etkileri nelerdir?
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye için önemi
15:15
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Dünya çapında 'dolardan çıkma' eğilimi
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Siyasette 'darbe' polemiği
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Siyasetin dar sokakları
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230428/putin-vatana-ihanet-sucuna-muebbet-hapis-cezasi-verilmesini-ongoren-tasariyi-imzaladi-1070329410.html
Putin, vatana ihanet suçuna müebbet hapis cezası verilmesini öngören tasarıyı imzaladı
Putin, vatana ihanet suçuna müebbet hapis cezası verilmesini öngören tasarıyı imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vatana ihanet suçu işleyen kişilere müebbet hapis cezası verilmesini öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T18:36+0300
2023-04-28T18:36+0300
dünya
rusya
vladimir putin
vatana ihanet
müebbet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069831560_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_89df06c81cc28f45e7118c42146a831e.jpg
Rusya Ceza Kanunu'nda vatana ihanet suçunun cezasıyla ilgili düzeltmeler yapılmasına dair tasarı, Devlet Başkanı Putin tarafından imzalandı.Kabul edilen düzeltmelere göre casusluk, yabancılara devlet sırrı teşkil eden bilgilerin verilmesi, düşmanın tarafına geçilmesi ya da Rusya karşıtı faaliyetler yürüten bir ülkeye mali, teknik, danışmanlık veya farklı yardımlar sunulması suçlarını işleyen kişiler, müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.Düzenlemeyle birlikte terör örgütü üyesi olanlara verilen azami ceza, 15 yıla kadar yükseltilecek.Rus askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy'e yönelik suikastın ardından hazırlanan yasa tasarısı, 18 Nisan'da Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da, 26 Nisan'da da üst kanadı Federasyon Konseyi'nde kabul edilmişti.Duma Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, Ukrayna ve Batılı hamilerinin Rusya için oluşturduğu eşi görülmemiş tehditlerden korunmak amacıyla bu düzeltmelere ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069831560_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_cc58d636f7222806ca09149cb02c58bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, vatana ihanet, müebbet
rusya, vladimir putin, vatana ihanet, müebbet

Putin, vatana ihanet suçuna müebbet hapis cezası verilmesini öngören tasarıyı imzaladı

18:36 28.04.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinPutin
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vatana ihanet suçu işleyen kişilere müebbet hapis cezası verilmesini öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.
Rusya Ceza Kanunu'nda vatana ihanet suçunun cezasıyla ilgili düzeltmeler yapılmasına dair tasarı, Devlet Başkanı Putin tarafından imzalandı.

Kabul edilen düzeltmelere göre casusluk, yabancılara devlet sırrı teşkil eden bilgilerin verilmesi, düşmanın tarafına geçilmesi ya da Rusya karşıtı faaliyetler yürüten bir ülkeye mali, teknik, danışmanlık veya farklı yardımlar sunulması suçlarını işleyen kişiler, müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek.

Düzenlemeyle birlikte terör örgütü üyesi olanlara verilen azami ceza, 15 yıla kadar yükseltilecek.

Rus askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy'e yönelik suikastın ardından hazırlanan yasa tasarısı, 18 Nisan'da Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da, 26 Nisan'da da üst kanadı Federasyon Konseyi'nde kabul edilmişti.

Duma Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, Ukrayna ve Batılı hamilerinin Rusya için oluşturduğu eşi görülmemiş tehditlerden korunmak amacıyla bu düzeltmelere ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала