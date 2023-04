https://sputniknews.com.tr/20230428/putin-rusya-kendini-tecrit-etmeyecek-dost-ulkelerle-isbirligini-gelistirecek-1070332337.html

Putin: Rusya kendini tecrit etmeyecek, dost ülkelerle işbirliğini geliştirecek

Rusya'nın kendini tecrit etmeyeceğinin altını çizen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dost ülkelerle işbirliğini geliştireceklerini vurguladı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

Rusya Federal Meclisi Yasa Koyucular Konseyi toplantısında konuşan Putin, Batı'nın yaptırım politikası karşısında nasıl bir yol izleyeceklerini bir kez daha anlattı.Rusya'yı tecrit etme yoluna gitmeyeceklerinin altını çizen Putin, "Bilakis Avrasya, Afrika ve Latin Amerika'daki dost ülkelerle pragmatik, eşit, karşılıklı çıkarlara dayanan ilişkileri, partnerlik ilişkilerini genişleteceğiz" dedi.ABD ve Avrupa'da Rusya'yla aynı düşünen birçok kişi bulunduğunu, elitlerin ise farklı davrandığını kaydeden Putin, bu ülkelerdeki elitlerin kendi halklarının çıkarını gözeten politikaları her zaman izlemediklerini de bildiklerini belirtti. Moskova'nın ticari itibarı değerli bulunan ve Rusya'yla işbirliği yapmak isteyen ülkeler, küresel şirketler ve kuruluşlarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.'Rusya'ya sorun çıkaran ülkeler, aslında kendilerine sorun çıkarıyor'Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre Rus ekonomisinin istikrarlı olduğuna değinerek Batı'ya da mesaj gönderen Putin, Rusya'ya sorun çıkaran ülkelerin, aslında kendilerine sorun çıkardığının altını çizdi.Putin, Batı'nın Rusya'ya karşı ekonomik saldırganlık içinde olduğu koşullarda parlamentonun, hükümetin, tüm bölgesel ve yerel makamların kararlı ve hızlı hareket etmesi, dayanışan ve koordineli bir ekip gibi çalışması gerektiğini vurguladı.'Dört yeni bölgedeki sakinleri korumak için her şeyi yapmak zorundayız'Özel askeri harekat sırasında Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgelere ilişkin açıklama da yapan Putin, bu bölgelerdeki sakinlerin korunması ve yaptıkları seçimin desteklenmesi için her şeyi yapmak zorunda olduklarını söyledi.Dört yeni bölgenin Rusya'nın tarihsel toprakları, oradaki sakinlerin 'içlerinden birileri' olduğunu belirten Putin, onların Rusya vatandaşlarından hiçbir farkının bulunmadığının altını çizdi.Rusya lideri, dört yeni bölgenin dinamik şekilde kalkınması için gereken koşulları sağlamaları gerektiğini de vurguladı.

