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https://sputniknews.com.tr/20230428/prof-dr-naci-gorurden-adana-uyarisi-sorgun-fayi-kirilmadi-1070312179.html
Prof. Dr. Naci Görür'den Adana uyarısı: Sorgun fayı kırılmadı
Prof. Dr. Naci Görür'den Adana uyarısı: Sorgun fayı kırılmadı
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'yla ilgili yeni bir uyarıda bulundu. Kahramanmaraş'ta 7.5 deprem üreten Sürgü fayının kırıldığını söyleyen Prof. Görür... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T12:43+0300
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türkiye
naci görür
deprem
adana
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayana iller arasında olan ve deprem riski ile karşı karşıya olan Adana ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.Sosyal medya heabından "Adana'da deprem olacak mı?" sorusunun sorulduğunu söyleyen Görür, "Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım. Maraşta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı- güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230425/prof-dr-naci-gorur-68-buyuklugunde-deprem-olacagina-yonelik-iddialara-yanit-verdi-1070189263.html
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naci görür, deprem, adana, fay, fay hattı

Prof. Dr. Naci Görür'den Adana uyarısı: Sorgun fayı kırılmadı

12:43 28.04.2023
© AAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'yla ilgili yeni bir uyarıda bulundu. Kahramanmaraş'ta 7.5 deprem üreten Sürgü fayının kırıldığını söyleyen Prof. Görür, “Sorgun fayı kırılmadı” diyerek Adana’ya dikkat çekti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayana iller arasında olan ve deprem riski ile karşı karşıya olan Adana ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya heabından "Adana'da deprem olacak mı?" sorusunun sorulduğunu söyleyen Görür, "Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım. Maraşta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı- güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak." dedi.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
YAŞAM
Prof. Dr. Naci Görür, 6.8 büyüklüğünde deprem olacağına yönelik iddialara yanıt verdi
25 Nisan, 23:32
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