https://sputniknews.com.tr/20230428/prof-dr-naci-gorurden-adana-uyarisi-sorgun-fayi-kirilmadi-1070312179.html
Prof. Dr. Naci Görür'den Adana uyarısı: Sorgun fayı kırılmadı
Prof. Dr. Naci Görür'den Adana uyarısı: Sorgun fayı kırılmadı
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'yla ilgili yeni bir uyarıda bulundu. Kahramanmaraş'ta 7.5 deprem üreten Sürgü fayının kırıldığını söyleyen Prof. Görür... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T12:43+0300
2023-04-28T12:43+0300
2023-04-28T12:43+0300
türkiye
naci görür
deprem
adana
fay
fay hattı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067389372_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_e6391d091e6324669058cc24c52b8fd3.jpg
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayana iller arasında olan ve deprem riski ile karşı karşıya olan Adana ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.Sosyal medya heabından "Adana'da deprem olacak mı?" sorusunun sorulduğunu söyleyen Görür, "Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım. Maraşta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı- güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230425/prof-dr-naci-gorur-68-buyuklugunde-deprem-olacagina-yonelik-iddialara-yanit-verdi-1070189263.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067389372_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_f6227de0922332640abd602d4b9d0713.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
naci görür, deprem, adana, fay, fay hattı
naci görür, deprem, adana, fay, fay hattı
Prof. Dr. Naci Görür'den Adana uyarısı: Sorgun fayı kırılmadı
Abone ol
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'yla ilgili yeni bir uyarıda bulundu. Kahramanmaraş'ta 7.5 deprem üreten Sürgü fayının kırıldığını söyleyen Prof. Görür, “Sorgun fayı kırılmadı” diyerek Adana’ya dikkat çekti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayana iller arasında olan ve deprem riski ile karşı karşıya olan Adana ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya heabından "Adana'da deprem olacak mı?" sorusunun sorulduğunu söyleyen Görür, "Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım. Maraşta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı- güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak." dedi.